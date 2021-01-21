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Savaşçı dizisi 5. sezonuyla ekranlara dönüyor

Fox TV’nin sevilen dizisi Savaşçı uzun süren ayrılığın ardından ekranlara dönüyor. Savaşçı dizisinin 5.sezonundan ilk tanıtım fragmanı geldi.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:39
Savaşçı dizisi 5. sezonuyla ekranlara dönüyor
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Ekranların sevilen dizisi Savaşçı yaşanan ayrılıklar nedeniyle uzun süredir yayınlanmıyordu. Pandemi sonrası yeni sezonda ekranlara dönmesi beklenen diziden birçok ismin ayrılmasının ardından kısa süreli kriz yaşandı. Diziden ayrılan isimlerin yerine yeni oyuncuların katılmasıyla uzun süredir beklenen 5.sezondan ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

Savaşçı dizisi 5.sezonuyla 24 Ocak Pazar günü Fox TV ekranların yayınlanacak. Dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna Erkan Meriç katıldı. Diziden ayrılan isimler ise Berk Oktay, Gaye Turgut Evin, Elit Andaç Çam ve Ogeday Girişken oldu.




Son Güncelleme: 21.01.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıDizi
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