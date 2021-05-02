Savaşçı canlı izle! Fox TV Savaşçı 103. bölüm tek parça izle! 1 Mayıs 2021 Cumartesi Savaşçı son bölüm

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı 103.bölümüyle ekranlara geliyor. 1 Mayıs Cumartesi günü yeni bölümüyle yayınlanacak olan dizide heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Savaşçı yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Savaşçı yeni bölüm canlı ve tek parça olarak Fox TV ekranlarından izleyebiliyor.

Savaşçı 103.bölüm özeti

Dizinin bu bölümünde Oktay Göktürk kendi adına onur savaşını verecek. Yeva’nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk üsse geldi. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi tarafından suçlu gibi karşılandı. Bu durumun karşısında çok şaşıran Albay Göktürk, Turan Birliği’nin bozmak için yapılacak eylemleri kendisinin yapmadığını söylese de, kimseyi kendine inandıramadı. Eldeki tüm delillerin onu göstermesi kimsenin ona inanmamasına neden oldu. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını isteyen Albay Göktürk, gerçekleri gün yüzüne çıkarmak adına Yeva’nın peşine düşer.

Yeva’nın yakalanması için gelen bilgi üzerine Kılıç Timi harekete geçti. Bu operasyon esnasında Yüzbaı Haydar aldığı bilgiyle karargahı alarma geçirir. Bu sırada Mösyö, Albay Göktürk’ü ortadan kaldırma adına plan yapar. Ancak şerefini kurtarmak isteyen Albay Göktürk her şeyi göze aldı.

Savaşçı son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde arkadaşlarını şehit eden teröristi harekete geçen Kılı. Timi, yapılan operasyonla olayların seyrini değiştirdi.

Bu sırada özel kuvvetler subaylarından Albay Göktürk’le ilgili gelen bilgi karargahta bomba etkisi yarattı. General Ahmet Kutalmış, Albay Kopuz ve Kılıç Timi bu bilgiye inanmak istemez. Gerçeklerin ortaya çıkarmak için Kopuz Albay harekete geçecektir. Kılıç Timi ölümcül bir tuzağa doğru gider.