Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Savaşçı Dizisi Neden Yok?

Pazar günü Savaşçı dizisi neden yok ve yeni bölümü ne zaman başlayacak? Sorularınıza hemen cevap verelim. Savaşçı dizisi stokta ki bölümleri kalmadığı için dizinin yeni bölümleri görünmeyecek. 4 Ekim Pazar günü Savaşçı dizisi yerine Yedinci Koğuştaki Mucize filmi yayınlanacak ve Öğretmen dizisi 11 Ekim 2020 Pazar günü gösterime girecek. "Savaşçı" dizisinin yeni bölümü şimdilik başlamayacak.

Savaşçı Dizisi Niçin Yok Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

4 ve 11 Ekim'de yayınlanmayan Savaşçı dizisi gösterime neden başlamadı? Dizinin yeni bölümleri filme alınmadığı için yeni sezonda çekimler hiç başlamadı diyebiliriz. Aktörler ve Limon film arasındaki görüşmeler devam etmektedir. Savaşçı dizisi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Soru şu ki dizinin yeni bölümünün Ekim ayı sonuna kadar başlamayabileceğini söyleyebiliriz.

Savaşçı Dizisi Yeni Bölüm Olmayacak

Normal şartlar altında "Savaşçı" dizisi 100. bölümünü 4 Ekim Pazar günü yayınlayacak. Ancak herhangi bir çekim olayı olmaması nedeniyle dizinin yayın tarihinde gecikme oldu. Savaşçı’nın 100. bölümü Ekim ayı sonunda piyasaya çıkabilir.

Savaşçı Dizisi 100. Bölüm 25 Ekim 2020 de Yayınlanabilir

Savaşçı Dizisi Neden Yok?

Kesin olmamakla birlikte Warrior Series 100. bölümü'de 25 Ekim 2020'de ekranlarda olabilir. Bu sırada, Öğretmen dizisini yerine geçici olaraktan Pazar gününe taşınmıştır. Dizi için henüz yer yok. Ancak Öğretmen dizisi kısa olabilir. Bu sebeple Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu ile mutabakata varılır ve çekimler başlarsa, yüzüncü bölümden itibaren Pazar günü ekranlarda gösterime girebilir.

Savaşçı dizisinde stok bölümü geçen hafta sona erdi. Bu sebeple dizinin yeni bölümü Pazar günü yayınlanmadı. Limon film tüm oyuncularını ikna etmek için uğraşıyor. Bu yüzden Savaşçı dizisi birkaç hafta içinde çıkmayacağını söylüyoruz.

11 Ekim 2020 Savaşçı Dizisi Neden Yok?

4 Ekim'de yayınlanmayan "Savaşçı" dizisi önümüzdeki hafta yayınlanmayacak. 11 Ekim'deki "Savaşçı" dizisi yerine Pazar günü "Öğretmen" adlı bir dizi başlayacak. Aynı zamanda dizi ekibini ikna edecek ve yeni sezon çekimlerine başlayacak. Bu dizinin finalle biten dizinin yerini almak üzere Ekim ayı sonunda başlaması muhtemel. Geçtiğimiz aylarda dizi koronavirüs nedeniyle ekranlara gelmedi.

11-18 Ekim 2020 Savaşçı Dizisi Var mı Yok mu?

Warrior serisinin yeni bölümlerinin çekimleri konusunda Limon Film ile oyuncular arasında sıkı bir anlaşma var. Bildiğiniz gibi son yıllarda oyuncular uzun süre para alamadıkları için dizi çekimlerinde yer almadılar. Bu sorunların tekrar yaşanmaması için oyuncular peşin para talep ettiler ve Limon film’in yapımcısı paranın çekimin başında ödeneceğini garanti etti. Tüm oyuncular aynı fikirde olursa çekimler bu hafta başlayacak. Yeni sezon çekimlerinin 25 Ekim'de yeni bölümüyle Eskişehir'de devam etmesi bekleniyor.