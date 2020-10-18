Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Fox TV Savaşçı neden yok?

Savaşçı Yeniden Başlayacak mı?

Savaşçı dizisinin 99. bölümünde 20 Eylül 2020 tarihinde ekrana veda etmişti. Savaşçı dizisinin en az 5-6 hafta yayınlanamayacağını anlayan Fox TV, öğretmen dizisini geçici olarak piyasaya sundu. Dizinin yayınlandığı gün değişince reyting sıralamasında geriye düşerek kötü bir performans gösterdi.

Savaşçı dizisinin Öğretmen dizisinin final yapıp yayın hayatına son vermesinden sonra Savaşçı dizisinin geri dönmesi bekleniyor. Çünkü Limon Film Savaşçı dizisinin devam etmesini istemekte ve bir yol aramaktadır. Korona virüs nedeni ile 3 bölüm çeken ancak dizinin yayınlanamadığı için Fox TV’den alacaklı olan Limon Film çekmiş olduğu 3 bölümün yayınlandıktan sonra parayı alarak finansal yönden biraz rahatlamış oldu. Oyuncuların parasını ödedikten sonra ikna edilebilirse oyuncular çekimler kaldığı yerden devam edecek.

Savaşçı Devam Edecek mi?

Savaşçı dizisinden gelen haberler iyi yönde. Dizi bütün engellere rağmen çekimlere kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Ancak maaşı yüksek olan oyuncular bu zamanda biraz sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Oyuncu kadrosunda bulunan Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu bu süreçte diziye veda edebilir. Limon Film bu süreç içerisinde kendi iyiliği için finansal yönden en az tutarı belirleyerek ilerlemek isteyecek.

Savaşçı 100. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Savaşçı dizisinin ekranlara yeniden dönüş tarihi olarak Ocak 2021 olduğu düşünülmekte. Aslına bakılacak olursa Öğretmen dizisi çok tutulmadı denilebilir hal böyle olunca Savaşçı dizisinin geri dönmesi kaçınılmaz olacak. Yine de son söz Limon Film’in karar vermesiyle olacak içine düşmüş olduğu borçtan kurtulabilirse Savaşçı dizisi devam edecek yoksa diziyi ekranlarda görmek zor gibi duruyor.