İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati faciayı önledi!
Gaziantep'te bomba alarmı! Polisin dikkati...
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam olduğunu söylemeyen kısıtlanacak!
Son Dakika
Instagram fenomenlerine kısıtlama kararı! Reklam...
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!
Son Dakika
Google mırıldanarak şarkı ismini bulacak!

Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Fox TV Savaşçı neden yok?

Birçok kişinin merak ettiği Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Fox TV Savaşçı neden yok? haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 00:05
Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Fox TV Savaşçı neden yok?
Takip Et:

Savaşçı Yeniden Başlayacak mı?

Savaşçı dizisinin 99. bölümünde 20 Eylül 2020 tarihinde ekrana veda etmişti. Savaşçı dizisinin en az 5-6 hafta yayınlanamayacağını anlayan Fox TV, öğretmen dizisini geçici olarak piyasaya sundu. Dizinin yayınlandığı gün değişince reyting sıralamasında geriye düşerek kötü bir performans gösterdi.

Savaşçı dizisinin Öğretmen dizisinin final yapıp yayın hayatına son vermesinden sonra Savaşçı dizisinin geri dönmesi bekleniyor. Çünkü Limon Film Savaşçı dizisinin devam etmesini istemekte ve bir yol aramaktadır. Korona virüs nedeni ile 3 bölüm çeken ancak dizinin yayınlanamadığı için Fox TV’den alacaklı olan Limon Film çekmiş olduğu 3 bölümün yayınlandıktan sonra parayı alarak finansal yönden biraz rahatlamış oldu. Oyuncuların parasını ödedikten sonra ikna edilebilirse oyuncular çekimler kaldığı yerden devam edecek.


Savaşçı Devam Edecek mi?

Savaşçı dizisinden gelen haberler iyi yönde. Dizi bütün engellere rağmen çekimlere kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Ancak maaşı yüksek olan oyuncular bu zamanda biraz sıkıntı yaşayacak gibi duruyor. Oyuncu kadrosunda bulunan Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu bu süreçte diziye veda edebilir. Limon Film bu süreç içerisinde kendi iyiliği için finansal yönden en az tutarı belirleyerek ilerlemek isteyecek.

Savaşçı 100. Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Savaşçı dizisinin ekranlara yeniden dönüş tarihi olarak Ocak 2021 olduğu düşünülmekte. Aslına bakılacak olursa Öğretmen dizisi çok tutulmadı denilebilir hal böyle olunca Savaşçı dizisinin geri dönmesi kaçınılmaz olacak. Yine de son söz Limon Film’in karar vermesiyle olacak içine düşmüş olduğu borçtan kurtulabilirse Savaşçı dizisi devam edecek yoksa diziyi ekranlarda görmek zor gibi duruyor.



Son Güncelleme: 18.10.2020 00:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziSavaşçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Uyanış Büyük Selçuklu setinde kaza! Oyuncu Ekin Koç hastaneye kaldırıldı
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Halk TV, Emin Çapa ile anlaştı! Halk TV'ye flaş transfer!
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Menajerimi Ara dizisine yeni katılan oyuncular kim?
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!

Popüler Haberler

Savaşçı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Fox TV Savaşçı neden yok?
Altın ne kadar oldu? 18 Ekim 2020 Pazar Güncel altın fiyatları 18 Ekim 2020 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ekim 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 18 Ekim 2020 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 18 Ekim 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ekim 2020 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 18 Ekim 2020 Pazar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Ekim 2020 Pazar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Ekim 2020 Pazar
Exatlon Challenge Buse Plan kimdir? Yarışmacı Buse Plan hakkında bilgiler
2020 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar olacak?
Öğretmen Akif Hoca intihar edecek mi, ölecek mi?
Corona aşısı son gelişmeleri ne? Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? DSÖ 'den aşı açıklaması
Ajdin Hasic kimdir? Ajdin Hasic mevkisi, yaşı ve memleketi
Devletin engelli vatandaşlara sağladığı haklar 2020
Emanet dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı nedir? Rüya Coriç nereli, yaşı kaç?
Çiftçiye yüzde 50 ve yüzde 70 hibe desteği geliyor
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2020
Garo Paylan kimdir, Ermenistan'ı mı destekliyor? Vekil Garo Paylan'dan Ermenistan'a destek twiti!
Gedelli Beldesi nerededir, nereye bağlı? Gerçekte Gedeli Beldesi diye bir yer var mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.