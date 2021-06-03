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Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Savaşçı dizisi için flaş bir kara alındı. Dizi için verilen bu kararla dizinin final yapılacağı konusundaki soru işaretleri yanıtlanmış oldu. Peki Savaşçı final mi yapıyor? Savaşçı dizisi sona mı erecek? İşte detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 17:26
Savaşçı bitecek mi, başka kanala geçecek mi? Savaşçı hangi kanalda başlayacak?
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Fox Tv ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisi 5. sezonu ile seyirciler karşısına çıktı. Dizi düşük reyting elde etmesi nedeniyle başka bir dizi ile anlaşmıştı. Fakat başka bir kanalda olmasına rağmen reyting sonuçlarında bir değişiklik olmadı. Ardından Savaşçı dizisi için final tartışmaları yer almaya başladı. Reyting rekorlarını 4 sezondur elinde tutan dizi 5. sezonda istediğini alamamış gibi duruyor.

Savaşçı final mi yapıyor?

Osman Taşçı ve Eray Koçak'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrollerinde Sarp Leventoğlu, Murat Serezli, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik ve Seranay Aktaş gibi ünlü isimler yer alıyor. Tamer Karadağlı da 5. sezon için diziye dahil olmuştu ancak oyuncu geçen bölümlerde diziye veda etmişti.

İddialara göre, dizi 12 Haziran tarihinde son bölümü ile izleyecilerle buluşacak.


Son Güncelleme: 03.06.2021 17:26
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıDiziFinal5.Sezon
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