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Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Kağan Bozok karakteri ile ekranlarda yer alan Berk Oktay diziden ayrılacak mı? Berk Oktay'ın bu konu hakkında yapmış olduğu açıklama nedir? Berk Oktay başka bir dizi ile mi anlaştı?

06 Kasım 2020 Cuma 15:19
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
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Berk Oktay Savaşçı Dizisinden Ayrıldı mı?

Savaşçı dizisi Fox TV ekranlarında en çok izlenen dizilerden biri olduğu ve uzun süredir yayınlanmadığı için birçok iddialar gündemde. Savaşçı dizisinin kahramanı Kağan Bozok'a hayat veren Berk Oktay, dizinin final mi yapacağı ya da başka bir kanala mı geçeceği hakkında söylentiler ortalıkta dolaşırken olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Berk Oktay Savaşçı Dizisinden Ayrıldı mı? Neden

Oyuncu sosyal medya hesabından resmi olarak yaptığı açıklamada 99 bölüm Kağan Bozok rolünü oynadığı Savaşçı dizisinden ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili uzunca bir mesaj yazan oyuncu daha başlamamış olan diziden ayrıldı.


Berk Oktay’ın yapmış olduğu açıklama:

Berk Oktay, Savaşçı dizisinden ayrıldıktan sonra Yasak Elma dizisinde rol alacağı düşünülüyor.

 



Son Güncelleme: 06.11.2020 15:19
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Anahtar Kelimeler:
SavaşçıDiziBerk OktayKağan Bozok
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