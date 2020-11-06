Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?

Berk Oktay Savaşçı Dizisinden Ayrıldı mı?

Savaşçı dizisi Fox TV ekranlarında en çok izlenen dizilerden biri olduğu ve uzun süredir yayınlanmadığı için birçok iddialar gündemde. Savaşçı dizisinin kahramanı Kağan Bozok'a hayat veren Berk Oktay, dizinin final mi yapacağı ya da başka bir kanala mı geçeceği hakkında söylentiler ortalıkta dolaşırken olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Berk Oktay Savaşçı Dizisinden Ayrıldı mı? Neden

Oyuncu sosyal medya hesabından resmi olarak yaptığı açıklamada 99 bölüm Kağan Bozok rolünü oynadığı Savaşçı dizisinden ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili uzunca bir mesaj yazan oyuncu daha başlamamış olan diziden ayrıldı.

Berk Oktay’ın yapmış olduğu açıklama:

Berk Oktay, Savaşçı dizisinden ayrıldıktan sonra Yasak Elma dizisinde rol alacağı düşünülüyor.