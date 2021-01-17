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Savaşçı 5. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman başlayacak?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Savaşçı’nın yeni sezon bölümleri uzun zamandır merakla bekleniyordu. Savaşçı dizisinin 5. Sezon ilk fragmanının bu akşam yayınlanacağı dizinin resmi twitter hesabı üzerinden duyuruldu.

17 Ocak 2021 Pazar 16:26
Savaşçı 5. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman başlayacak?
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4 sezondur Fox Tv’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Savaşçı dizisi ile ilgili biteceğine dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Bütün bu iddiaların ardından dizi 5. Sezonu ile yeniden ekranlara gelecek.

Limon Yapım tarafından yapılan, yapımcılığını Hayri Aslan’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ile Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu da Süleyman Çobanoğlu’nun yazdığı Savaşçı dizisinin yeni sezon çekimlerine haftaya Eskişehir’de başlanacak.

Savaşçı dizisinin yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Uzun zamandır yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen, sevilen dizi Savaşçı’dan güzel haber geldi.  Diziye ait resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada yeni sezonun ilk fragmanının yayınlanacağı müjdesi verildi.



Son Güncelleme: 17.01.2021 16:26
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Anahtar Kelimeler:
FoxSavaşçıFragman
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