Savaşçı 5. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman başlayacak?

4 sezondur Fox Tv’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Savaşçı dizisi ile ilgili biteceğine dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Bütün bu iddiaların ardından dizi 5. Sezonu ile yeniden ekranlara gelecek.

Savaşçı dizisinin yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Limon Yapım tarafından yapılan, yapımcılığını Hayri Aslan’ın yaptığı, yönetmenliğini ise Osman Taşçı ile Eray Koçak’ın üstlendiği, senaryosunu da Süleyman Çobanoğlu’nun yazdığı Savaşçı dizisinin yeni sezon çekimlerine haftaya Eskişehir’de başlanacak.

Uzun zamandır yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen, sevilen dizi Savaşçı’dan güzel haber geldi. Diziye ait resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada yeni sezonun ilk fragmanının yayınlanacağı müjdesi verildi.