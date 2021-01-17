Savaşçı 5. sezon yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman başlayacak?

4 sezondur Fox Tv’de yayınlanan ve büyük ilgi gören Savaşçı dizisi ile ilgili biteceğine dair birçok iddia ortaya atılmıştı. Bütün bu iddiaların ardından dizi 5. Sezonu ile yeniden ekranlara gelecek.
Savaşçı dizisinin yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacak?
Uzun zamandır yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen, sevilen dizi Savaşçı’dan güzel haber geldi. Diziye ait resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada yeni sezonun ilk fragmanının yayınlanacağı müjdesi verildi.
Son Güncelleme: 17.01.2021 16:26