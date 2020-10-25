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Savaşçı 25 Ekim Pazar var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi final mi yaptı, bitti mi?

Yayın sürecinin 2 hafta gerisinde kalan Savaşçı dizisinin 25 Ekim Pazar günü FOX TV ekranlarına gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Bunun üzerine dizi final yaptı iddiaları ise izleyicileri telaşlandırmıştı ama oyuncu kadrosundan Berk Oktay bu konuya bir açıklık getirdi. İşte detaylar...

25 Ekim 2020 Pazar 15:11
Savaşçı 25 Ekim Pazar var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı dizisi final mi yaptı, bitti mi?
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SAVAŞÇI DİZİSİ 25 EKİM PAZAR GÜNÜ EKRANLARA GELECEK Mİ

FOX TV’ nin yayınlamakta olduğu Savaşçı adlı sevilen dizi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktırıldı. 2 haftadır programın gerisinde kalan dizinin erken finale gittiği iddia edildi. Bunun üzerine izleyiciler dizinin erken final yapacağını düşündü lakin oyunculardan Berk Oktay konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

SAVAŞÇI DİZİSİ 25 EKİM’DE DÖNÜYOR MU

Yayın programından 2 hafta geride kalan Savaşçı’ nın 100. Bölümü izleyici ile bir türlü kavuşamadı. Bunun üzerine Berk Oktay haftasonu bir açıklama getirdi. Mart ayından öncesinde çekilmiş 3 stok bölümü ile dizinin final yaptığı iddia ediliyordu.


Berk Oktay sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda ; 99 bölümdür bizi severek izleyen ve reytinglerde öne geçiren izleyicimiz için bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum dedi. Açıklamasının devamı ise:

“Savaşçı adlı dizimizin biz oyuncularıda aşan bir durumu bulunmakta ve bu yüzden belirsizlik süreci yaşanmaktadır. Benim ve diğer oyuncuların adına hepimizin kafa kafaya vererek ve dizimizi tekrar yayın sürecine sokarak siz değerli izleyenler ile buluşturmak adına çabalamaktayız. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörü için teşekkür ederiz… Saygılar.” Dedi.

 

 

 



Son Güncelleme: 25.10.2020 15:11
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