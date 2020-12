Savaşçı 2021 yeni sezon oyuncu kadrosu ve karakterleri

2021 Yılı Savaşçı Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Fox TV ekranlarına yepyeni kadrosuyla dönecek olan Savaşçı dizisinin yeni karakterleri herkes tarafından merakla araştırılıyor. Fox TV ekranlarında 4 sezondur ekranlarda yayınlanan Savaşçı dizisi kadrosundaki isimlerin ayrılmasından dolayı ekranlara bir süre ara vermişti. Savaşçı dizisi 5. Sezonuyla ekranlara gelmek için hazırlıklarına başladı. Dizisin kadrosuna yeni isimlerin dahil olduğu ve önemli isimler olduğu gündemde dolaşıyor. Yeni transferler gerçekleştiği ve yeni sezonda tekrardan izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyor.

Bütün diziler Ekim ayı itibariyle yeni sezonlarına başlamışken Fox TV’nin en çok izlenen projelerinden biri olan Savaşçı dizisi yaklaşık 12 haftadır ekrana gelmiyor. Çok fazla izleyici kitlesine sahip olan Savaşçı dizisinin başlamamasından dolayı dizinin final yaptığı haberleri ortalarda dolaşıyordu ve dizinşn yapım şirketi olan Limon Film’in patronu Hayri Aslan tarafından da herhangi bir resmi açıklama yapılmaması herkesi merak içine düşürdü. Kısa bir sürede ise dizinin yeni bir kadroyla ekranlara geleceği haberi herkesi mutlu etmeyi başardı.

Savaşçı dizisinin başrolü olan Berk Oktay kısa bir süre önce proje ile arasındaki bağları koparttığını ve anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Berk Oktay şimdi Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterini canlandırıyor. Diğer taraftan dizinin diğer başrol oyuncusu Çiğdem komutan karakterine hayat veren Gaye Turgut Evin TRT ekranlarının fenomen dizisi Tövbeler Olsun’a geçti. Şimdi ise ayrılan oyuncuların yerine yeni karakterler dahil olacaktır.

Savaşçı Dizisinde Bektaş Karakterini Canlandıracak Olan Erkan Meriç Kimdir?

Erkan Meriç 25 Temmuz 1986 yılında Adana’da dünyaya gelmiştir. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümünden mezun olan Meriç, oyunculuk alanında çok iyi eğitimler almamıştır. Daha çok sporun farklı dallarıyla ilgilenmiştir. İlgilendiği sporlar ise profesyonel olarak futbolculuk ve kaleciliktir. Bunun yanında voleybol, basketbol, body building, yüzme gibi sporlarla çok yakından ilgilenmiştir.

Boyunun uzunluğuna ve düzgün fiziğine güvenerek modellik ajansına kayıt yaptırarak 2009 yılında düzenlenen Best Model of The Turkey yarışmasına katılarak Türkiye’nin en iyi erkek modeli ünvanını almaya hak kazanmıştır. Bu yarışmanın ardından Best Model of The World yarışmasına katılmış ve bu yarışmada da Dünya’nın en iyi erkek modeli olarak kayıtlara geçmiştir. Modellik yapması sayesinde adını duyurmayı başararak İkimize Bir Dünya, Hayat Çizgisi ve kendisini tanıtan Adını Sen Koy isimli projelerde rol almıştır. Şimdi işe Savaşçı dizisinde Bektaş rolüne hayat verecek.

Savaşçı Dizisinde Göktürk Albayı Canlandıracak Olan Tamer Karadağlı Kimdir?

Tamer Karadağlı Mayısıs 1967 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Karadağlı, oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Tamer Karadağlı 1993 yılından bu yana ekranlarda oyunculuk yaparak hafızalara kazınmıştır. Ailesinin kökeni Azeri olan. Karadağlı’nın Ailesi aslen Karslı’dır.

Shakespeare’ın kaleme aldığı ünlü Kuru Gürültü adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynamış ve böylece Bilkent Üniversitesi macerası başlamıştır. Önce oynadığı tiyatro oyunlarını paylaşalım, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Dolu Düşün Boş Konuş, Fehim Paşa Konağı, Saat 9.05.

Bir Tutam Baharat, Beyza’nın Kadınları, Şans Kapıyı Kırınca, Bayrampaşa Ben Fazla kalmayacağım, Suluboya, Memlekette Demokrasi Var, Süper Türk, Türk Suikastçi Alina, Pamuk Prens, Sinyaciler: Son Akşam Yemeği, Babam Olur Musun, Şaşı Felek Çıkmazı, Artık Sevmeyeceğim, Nasıl Evde Kaldım, En Son Babalar Duyar, Reyting Hamdi, Çocuklar Ne Olacak, Yağmur Zamanı, Hayatım Sana Feda ve Çocuklar Duymasın da rol aldığı dizi ve filmler.

Savaşçı Dizisinde Gündüz Göktürk Karakterini Canlandıracak Olan Ediz Hun Kimdir?

Ediz Hun, 20 Kasım 1940 yılında İstanbul’da doğmuştur. Sinema oyuncusu ve eski milletvekilliği yapan Hun, İstanbul’da Avusturya Lisesi Orta Okulunu bitirmiştir. Buranın ardından Atatürk Erkek Lisesi’nden mezun olarak 4 yıl yıl Almanya’daki Würzburg Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümüne giderek eğitim aldı.

1963 yılında SES Dergisinin açmış olduğu yarışmaya katılarak birinci olmayı başardı. Bu yarışma ona Nevzat Pesen‘in yönetiminde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit‘le başrolü oynama fırsatı verdi. İlk sinema filmi deneyimi Genç Kızlar filmi ile yaşadı. Bunların ardından pek çok sinema filminde oynayarak Yeşilçam’ın romantik jönü olarak anılmaya başlandı. 70’li yıllarda ülkemizde başlamış olan yetişkin filmleri furyasında yer almak isteyerek kariyerine 12 yılda 130 film sığdırdıktan sonra sinema kariyerini bıraktı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Turizm, Mahalli İdareler ve Avrupa Topluluğu Bölümleri Öğretim Görevlisi olarak görev aldı. 18 Nisan 1999’da Anavatan Partisi’nden İstanbul milletvekili seçilmesi ile görevinden istifa etmiştir.

1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği ve 1991-93 yıllara arasında Çevre Bakanlığı Bakanlık Baş Danışmanı ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü görevini üstlendi. 1996’da Çevre Bakanlığı’ndaki görevinden istifa etti. Daha sonra Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Turizm ve Otelcilik Bölümünde öğretim üyeliğine geçti ve halen devam etmektedir.

Savaşçı Dizisinde Görkem İlbeyli Karakterini Canlandıracak Olan Ekin Mert Daymaz Kimdir?

Ekin Mert Daymaz, 2 Aralık 1990 yılında Hollanda Anhem doğumludur. Oyuncu aslen Sivaslıdır. Daymaz’ın boyu 1.87 cm ve kilosu da 75 kg’dır. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. Haliç Üniversitesinde antrenörlük ve fitness okuyordur. İlk oyunculuğunu 2014 yılında Not Defteri dizisinde Egemen karakterini canlandırarak yaşamıştır. Bu dizinin ardından 2015 yılında Çilek Kokusu dizisinde Volkan karakterine hayat verdi. Bu dizilerin ardından pek çok dizi de filmde rol alan oyuncu gençler tarafından beğeniliyor. 2018 yılında ise Ağlama Anne dizisinde Mert karakterini, 2020 yılında Gençliğim Eyvah dizisinde Ahmet Asmalı karakterini canlandırdı. Şimdi ise Savaşçı dizisinin yeni kadrosuna dahil oldu. Şuan da İnstagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunuyor.

Ekin Mert Daymaz’ın rol aldığı diziler;

2020-Gençliğim Eyvah (Ahmet Asmalı)

2018-Ağlama Anne (Mert)

2017-Payitaht Abdülhamid (Arif)

2017-Kırlangıç Fırtınası (Şahin)

2016-Hayat Sevince Güzel (Savaş)

2015-Çilek Kokusu (Volkan)

2014-Not Defteri (Egemen)

Ekin Mert Daymaz’ın rol aldığı sinema filmleri ise;

2020-Herşeye Rağmen (Orhan)

2019-Ölü Yatırım

2018-Aşktroloji (Cem)

Savaşçı Dizisinde Savaş Karakterini Canlandıracak Olan Anıl Tetik Kimdir?

Anıl Tetik, 10 Haziran 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kendisi aslen Kırklarelilidir. Oyuncunun boyu 1.85 cm kilosu da 75 kg’dır. Lise eğitimini Uğur Koleji’nde okuduktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Amerikan Kültürü ve Edebiyat bölümünü kazandı. 2014 yılında bu üniversiteden Haliç Üniversitesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümüne geçiş yapmıştır.

2010 ve 2011 yıllarında, Türkiye Motorsiklet 600cc Şampiyonası’nda birincilik elde etti. İkinci senesinde Milli Sporcu unvanını kazanarak Almanya ve Doğu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti. 2011 yılında Doğu Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon oldu. Şu anda Moto212 Yarış Takımı’nda yer almaktadır.

2012 yılında Survivor yarışmasına katılarak üçüncülükle ayrılmıştır. Survivor’dan dönmesinin ardından Ayla Algan ile Kamera Önü oyunculuk eğitimi almıştır. Craft Oyunculuk Atölyesi’nde İpek Bilgin ve Çağ Çalışkur ile oyunculuk teknikleri üzerine eğitimler almıştır. Anıl Tetik, ilk oyunculuk kariyerine 2012 yılında Alemin Kralı dizisinde başlamıştır.

2015 yılında tekrardan Survivor All Star yarışmasına katılarak, başına gelen sakatlıktan dolayı uzun bir süre yarışmaya katılamamış ve yarışmadan elenmiştir. Bu yarışmanın ardından 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır, 2017 yılında Kızlarım İçin, 2019 yılında Tek Yürek dizisinde rol aldı. Son olarak Sol Yanım dizisine ise konuk oyuncu olarak katılmıştır. Şuan da ise Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alacaktır.