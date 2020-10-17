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Savaşçı 18 Ekim yayınlanacak mı? Fox Tv Savaşçı dizisi bitti mi, neden yayınlanmıyor?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı iki haftadır yayınlanmıyordu. İki haftadır yayınlanmaya dizi hakkında Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, neden yayınlanmıyor ve Savaşçı 18 Ekim yayınlanacak mı soruları gündeme geldi. Dizinin başrollerinden Berk Oktay konuyla ilgili açıklama yaptı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 05:34
Savaşçı 18 Ekim yayınlanacak mı? Fox Tv Savaşçı dizisi bitti mi, neden yayınlanmıyor?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı iki haftadır yayınlanmıyordu. Başarılı dizinin iki haftadır yayınlanmaması dizinin final yaptığı sorularını gündeme getirdi.


Limon Film imzalı dizinin başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin ve Müjde Uzman gibi sevilen isimler yer alıyor. 99 bölüm yayınlanan dizi ilk bölümünden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

Savaşçı 18 Ekim yayınlanacak mı?

99 bölüm yayınlanan dizi iki haftadır ekranlara yer almıyor. Dizinin 100. Bölümü heyecanla beklenirken, iki haftadır yayınlanmaması yayından kaldırıldı iddialarını gündeme getirdi. Dizinin önemli isimlerinden biri olan oyuncu Berk Oktay konuyla ilgili açıklama bulundu. Oktay, açıklamasında şu sözlere yer verdi;

"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar.”



Son Güncelleme: 17.10.2020 05:34
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