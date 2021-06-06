Savaşçı 109.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti Fox TV

Savaşçı 109.bölüm fragmanıyla Cumartesi günü Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Savaşçı dizisinin yayınlanan son bölüm çok beğenilmişti. Son bölümün ardından Savaşçı 109.bölüm fragmanı ve özeti merak konusu oldu. Savaşçı 109.bölüm fragmanını HD şekilde içeriğimizde bulabilirsiniz. Savaşçı 109.bölümü 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Savaşçı 109.bölüm fragmanı

Savaşçı 109.bölüm 12 Haziran Cumartesi günü Fox TV ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Savaşçı son bölümde ne oldu sorusu merak ediliyor. Son bölüm özeti ile birlikte Fox TV Savaşçı yeni bölüm özeti ve Savaşçı yeni bölümde neler olacak sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Savaşçı son bölüm özeti

Kılıç Timi, Görkem ve Savaş Astsubayları kurtarmak için harekete geçer. Terörist elebaşı Şiyar’ın kampına gelen ekip astsubayların çoktan harekete geçtiğini anlar. Ortalık tam olarak darma dumanken Şiyar’ın son hamlesi Görkem ve Savaş’ı ölüme karşı karşıya getirir. Yoğun ateş altında olan ikilinin yanına gelmeyi başaran Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Çekiç hiç beklemedikleri bir görüntüyle karşılaşır. Kiliç Timi’nin eline düşeceğini anlayan Şiyar yakayı kurtarmak için başka yollar arar. Kopuz Albay, bölgede daha fazla kalmalarının riskli olduğunu Kılıç Timi’ne söyler ve herkesin karargaha dönmesini emreder. Karargahta Şiyar ve birlikte olduğu Çakal ile Artin’i yakalamak için çalışmalar başlar.

Kılıç Timi, Kopuz Albay’dan gelecek haberi beklemektedir. İlyas Astsubay ise Ayça ile birlikte vakit geçirmek ister. Ancak iki aşık bu buluşmada büyük bir şok yaşayacaktır.

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Savaşçı konusu

Bordo berelilerin ünlü ve seçkin ekibi Kılıç Timi, komutanları Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un tutuklanması ile üç astsubayın görevden alınmasıyla dağılma noktasına gelir. Darbe girişiminin ardından darbeci örgütün suçlamalarıyla hapiste olan iki subay Özel Kuvvetler bünyesindeki görevlerine dönmek için serbest kalır. Albay’ın yeni görevi ünlü Kılıç Timi’ni yeniden kurmaktır. Albay Kopuz görevi kabul edip timi yeniden kurar. Yüzbaşı Kağan Bozok’un liderliğindeki Kılıç Timi en zorlu görevler için hazırdır.

Hayatının en önemli ve zorlu sürecinde Kağan Yüzbaşı’nın hayatına Aslı girer. Zor bir kadın olan Aslı, Kağan’ın kendi dünya görüşüne ve hayata bakış açısına ters biri olsa da, zaman içerisinde ona büyük bir aşk besler. Hapiste olduğu sırada büyük zorluklar yaşayan annesi Selver ve kız kardeşi Yıldız ise Kağan’ın dönmesiyle çok mutlu olur. Kılıç Timi’nin diğer üyeleri Başçavuş Bayram, en genç üyeler Galip, Emre ve Burak ile Murat Teğmen, astsubay Turan ve Selçuk Yüzbaşı Kağan’ın komutasında bir terör örgütüne karşı ilk operasyonlarına çıkar. Bu operasyonda tim terör örgütünün telsizinde sürpriz bir ismin sesini duyar. Kılıç Timi düştükleri tuzağa doğru giderken saldırıyı durdurmak için bir yol ayrımına girer. Tim her zaman olduğu gibi yeniden kılıcın keskin ucunda yürümek zorundadır.

Savaşçı ne zaman, yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Doğan Bayraktar, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı Savaşçı bu hafta yayınlanacak mı, Savaşçı yeni bölüm ne zaman soruları sık sık araştırılıyor.

Savaşçı dizisi canlı yayın yeni bölümleri her hafta Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanıyor.