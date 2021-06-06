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Savaşçı 108. bölüm Fox TV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle

Ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı her bölümüyle çok beğeniliyor. Savaşçı 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 108.yeni bölümüyle Fox TV’de canlı olarak yayınlanacak. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Savaşçı son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor. Savaşçı yeni bölüm canlı yayın tek parça olarak bu akşam Fox TV’de.

06 Haziran 2021 Pazar 21:16
Savaşçı 108. bölüm Fox TV canlı izle – 5 Haziran 2021 Cumartesi tek parça Savaşçı yeni son bölüm izle
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı 108.bölümüyle ekranlara geliyor. 5 Haziran Cumartesi günü yeni bölümüyle yayınlanacak olan dizide heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Savaşçı yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Savaşçı yeni bölüm canlı ve tek parça olarak Fox TV ekranlarından izleyebiliyor.

Savaşçı 108.yeni bölüm 5 Haziran Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV’den izleyiciyle buluşacak.

Savaşçı 108.bölüm özeti

Kılıç Timi, Görkem ve Savaş Astsubayları kurtarmak için harekete geçer. Terörist elebaşı Şiyar’ın kampına gelen ekip astsubayların çoktan harekete geçtiğini anlar. Ortalık tam olarak darma dumanken Şiyar’ın son hamlesi Görkem ve Savaş’ı ölüme karşı karşıya getirir. Yoğun ateş altında olan ikilinin yanına gelmeyi başaran Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Çekiç hiç beklemedikleri bir görüntüyle karşılaşır. Kiliç Timi’nin eline düşeceğini anlayan Şiyar yakayı kurtarmak için başka yollar arar. Kopuz Albay, bölgede daha fazla kalmalarının riskli olduğunu Kılıç Timi’ne söyler ve herkesin karargaha dönmesini emreder. Karargahta Şiyar ve birlikte olduğu Çakal ile Artin’i yakalamak için çalışmalar başlar.

Kılıç Timi, Kopuz Albay’dan gelecek haberi beklemektedir. İlyas Astsubay ise Ayça ile birlikte vakit geçirmek ister. Ancak iki aşık bu buluşmada büyük bir şok yaşayacaktır.

Savaşçı son bölümde ne oldu?

Göktürk Albay, Uzi ile karşılaşmasının ardından iki tarafta şoka uğrar. Bu karşılaşma birçok soruyu arkasında getirir. Her iki tarafta karşısındaki kişinin kim olduğunu sorgularken, Yeva planıyla Göktürk Albay ve Haydar Yüzbaşı ateşin içerisinde kalır. Uzi çatışma sırasında bir şekilde kaçmayı başarır.

Bir yandan oğlu Oktay’ın suçsuz olduğunu öğrenen Gündüz Bey mutludur. Ancak Kopuz Albay’ın anlattıklarında bir ayrıntı Gündüz Bey’in dikkatini çeker. Geçmişte yaşanan bu olayın araştırmaya başlanması günümüzdeki olaylara direk etki edecektir.

Savaşçı 108.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Savaşçı konusu

Bordo berelilerin ünlü ve seçkin ekibi Kılıç Timi, komutanları Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un tutuklanması ile üç astsubayın görevden alınmasıyla dağılma noktasına gelir. Darbe girişiminin ardından darbeci örgütün suçlamalarıyla hapiste olan iki subay Özel Kuvvetler bünyesindeki görevlerine dönmek için serbest kalır. Albay’ın yeni görevi ünlü Kılıç Timi’ni yeniden kurmaktır. Albay Kopuz görevi kabul edip timi yeniden kurar. Yüzbaşı Kağan Bozok’un liderliğindeki Kılıç Timi en zorlu görevler için hazırdır.

Hayatının en önemli ve zorlu sürecinde Kağan Yüzbaşı’nın hayatına Aslı girer. Zor bir kadın olan Aslı, Kağan’ın kendi dünya görüşüne ve hayata bakış açısına ters biri olsa da, zaman içerisinde ona büyük bir aşk besler. Hapiste olduğu sırada büyük zorluklar yaşayan annesi Selver ve kız kardeşi Yıldız ise Kağan’ın dönmesiyle çok mutlu olur. Kılıç Timi’nin diğer üyeleri Başçavuş Bayram, en genç üyeler Galip, Emre ve Burak ile Murat Teğmen, astsubay Turan ve Selçuk Yüzbaşı Kağan’ın komutasında bir terör örgütüne karşı ilk operasyonlarına çıkar. Bu operasyonda tim terör örgütünün telsizinde sürpriz bir ismin sesini duyar. Kılıç Timi düştükleri tuzağa doğru giderken saldırıyı durdurmak için bir yol ayrımına girer. Tim her zaman olduğu gibi yeniden kılıcın keskin ucunda yürümek zorundadır.

Savaşçı ne zaman, yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Doğan Bayraktar, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı Savaşçı bu hafta yayınlanacak mı, Savaşçı yeni bölüm ne zaman soruları sık sık araştırılıyor.

Savaşçı dizisi canlı yayın yeni bölümleri her hafta Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanıyor.



Son Güncelleme: 06.06.2021 21:16
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