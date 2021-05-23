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Savaşçı 106. bölüm izle Fox TV kesintisiz full tek parça canlı yayın

Okurlarımızın merakla bekledikleri Savaşçı 106. bölüm izle Fox TV kesintisiz full tek parça canlı yayın ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazar günü yayınlanan 23-05-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Savaşçı 106. bölüm izle Fox TV kesintisiz full tek parça canlı yayın başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

23 Mayıs 2021 Pazar 12:36
Savaşçı 106. bölüm izle Fox TV kesintisiz full tek parça canlı yayın
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı 106.bölümüyle ekranlara geliyor. 22 Mayıs Cumartesi günü yeni bölümüyle yayınlanacak olan dizide heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Savaşçı yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Savaşçı yeni bölüm canlı ve tek parça olarak Fox TV ekranlarından izleyebiliyor.

Savaşçı 106.yeni bölüm 22 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV’den izleyiciyle buluşacak.

Savaşçı 106.bölüm özeti

Göktürk Albay, Uzi ile karşılaşmasının ardından iki tarafta şoka uğrar. Bu karşılaşma birçok soruyu arkasında getirir. Her iki tarafta karşısındaki kişinin kim olduğunu sorgularken, Yeva planıyla Göktürk Albay ve Haydar Yüzbaşı ateşin içerisinde kalır. Uzi çatışma sırasında bir şekilde kaçmayı başarır.

Bir yandan oğlu Oktay’ın suçsuz olduğunu öğrenen Gündüz Bey mutludur. Ancak Kopuz Albay’ın anlattıklarında bir ayrıntı Gündüz Bey’in dikkatini çeker. Geçmişte yaşanan bu olayın araştırmaya başlanması günümüzdeki olaylara direk etki edecektir.

Savaşçı son bölümde ne oldu?

Yeva’nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk, üsse gelir. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi onu suçlu olarak karşılayınca şoka uğrar. Sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliğini bozmak için yapılan eylemleri yapmakla suçlanır. Suçlamaları kabul etmeyen Albay Göktürk’e inanan olmaz. Albay Göktürk suçsuz olduğunu kanıtlamak ve şerefini kurtarmak için plan yapar. Bu planın anahtarı ise Yeva’dır.

Yeva’nın yakalanması için harekete geçen Kılıç Timi operasyon düzenler. Düzenlenen operasyon sonucunda Yüzbaşı Haydar’ın aldığı bilgi karargahı harakete geçirir.

Savaşçı 106.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Savaşçı konusu

Bordo berelilerin ünlü ve seçkin ekibi Kılıç Timi, komutanları Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un tutuklanması ile üç astsubayın görevden alınmasıyla dağılma noktasına gelir. Darbe girişiminin ardından darbeci örgütün suçlamalarıyla hapiste olan iki subay Özel Kuvvetler bünyesindeki görevlerine dönmek için serbest kalır. Albay’ın yeni görevi ünlü Kılıç Timi’ni yeniden kurmaktır. Albay Kopuz görevi kabul edip timi yeniden kurar. Yüzbaşı Kağan Bozok’un liderliğindeki Kılıç Timi en zorlu görevler için hazırdır.

Hayatının en önemli ve zorlu sürecinde Kağan Yüzbaşı’nın hayatına Aslı girer. Zor bir kadın olan Aslı, Kağan’ın kendi dünya görüşüne ve hayata bakış açısına ters biri olsa da, zaman içerisinde ona büyük bir aşk besler. Hapiste olduğu sırada büyük zorluklar yaşayan annesi Selver ve kız kardeşi Yıldız ise Kağan’ın dönmesiyle çok mutlu olur. Kılıç Timi’nin diğer üyeleri Başçavuş Bayram, en genç üyeler Galip, Emre ve Burak ile Murat Teğmen, astsubay Turan ve Selçuk Yüzbaşı Kağan’ın komutasında bir terör örgütüne karşı ilk operasyonlarına çıkar. Bu operasyonda tim terör örgütünün telsizinde sürpriz bir ismin sesini duyar. Kılıç Timi düştükleri tuzağa doğru giderken saldırıyı durdurmak için bir yol ayrımına girer. Tim her zaman olduğu gibi yeniden kılıcın keskin ucunda yürümek zorundadır.

Savaşçı ne zaman, yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Doğan Bayraktar, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı Savaşçı bu hafta yayınlanacak mı, Savaşçı yeni bölüm ne zaman soruları sık sık araştırılıyor.

Savaşçı dizisi canlı yayın yeni bölümleri her hafta Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanıyor.



Son Güncelleme: 23.05.2021 12:36
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Fox TvSavaşçı
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