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Savaşçı 106. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Savaşçı 106. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 17-05-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 23:26
Savaşçı 106. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
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Savaşçı 106.bölüm fragmanıyla Cumartesi günü Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Savaşçı dizisinin yayınlanan son bölüm çok beğenilmişti. Son bölümün ardından Savaşçı 106.bölüm fragmanı ve özeti merak konusu oldu. Savaşçı 106.bölüm fragmanını HD şekilde içeriğimizde bulabilirsiniz. Savaşçı 106.bölümü 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Savaşçı 106.bölüm fragmanı

Savaşçı 104.bölüm 22 Mayıs Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Savaşçı son bölümde ne oldu sorusu merak ediliyor. Son bölüm özeti ile birlikte Fox TV Savaşçı yeni bölüm özeti ve Savaşçı yeni bölümde neler olacak sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Savaşçı 105.bölüm özeti

Göktürk Albay, Uzi ile karşılaşmasının ardından iki tarafta şoka uğrar. Bu karşılaşma birçok soruyu arkasında getirir. Her iki tarafta karşısındaki kişinin kim olduğunu sorgularken, Yeva planıyla Göktürk Albay ve Haydar Yüzbaşı ateşin içerisinde kalır. Uzi çatışma sırasında bir şekilde kaçmayı başarır.

Bir yandan oğlu Oktay’ın suçsuz olduğunu öğrenen Gündüz Bey mutludur. Ancak Kopuz Albay’ın anlattıklarında bir ayrıntı Gündüz Bey’in dikkatini çeker. Geçmişte yaşanan bu olayın araştırmaya başlanması günümüzdeki olaylara direk etki edecektir.

Fox TV Savaşçı yeni bölüm fragman izlemek için tıklayınız…

Savaşçı konusu

Bordo berelilerin ünlü ve seçkin ekibi Kılıç Timi, komutanları Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un tutuklanması ile üç astsubayın görevden alınmasıyla dağılma noktasına gelir. Darbe girişiminin ardından darbeci örgütün suçlamalarıyla hapiste olan iki subay Özel Kuvvetler bünyesindeki görevlerine dönmek için serbest kalır. Albay’ın yeni görevi ünlü Kılıç Timi’ni yeniden kurmaktır. Albay Kopuz görevi kabul edip timi yeniden kurar. Yüzbaşı Kağan Bozok’un liderliğindeki Kılıç Timi en zorlu görevler için hazırdır.

Hayatının en önemli ve zorlu sürecinde Kağan Yüzbaşı’nın hayatına Aslı girer. Zor bir kadın olan Aslı, Kağan’ın kendi dünya görüşüne ve hayata bakış açısına ters biri olsa da, zaman içerisinde ona büyük bir aşk besler. Hapiste olduğu sırada büyük zorluklar yaşayan annesi Selver ve kız kardeşi Yıldız ise Kağan’ın dönmesiyle çok mutlu olur. Kılıç Timi’nin diğer üyeleri Başçavuş Bayram, en genç üyeler Galip, Emre ve Burak ile Murat Teğmen, astsubay Turan ve Selçuk Yüzbaşı Kağan’ın komutasında bir terör örgütüne karşı ilk operasyonlarına çıkar. Bu operasyonda tim terör örgütünün telsizinde sürpriz bir ismin sesini duyar. Kılıç Timi düştükleri tuzağa doğru giderken saldırıyı durdurmak için bir yol ayrımına girer. Tim her zaman olduğu gibi yeniden kılıcın keskin ucunda yürümek zorundadır.

Savaşçı ne zaman, yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Doğan Bayraktar, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı Savaşçı bu hafta yayınlanacak mı, Savaşçı yeni bölüm ne zaman soruları sık sık araştırılıyor.

Savaşçı dizisi canlı yayın yeni bölümleri her hafta Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanıyor.



Son Güncelleme: 17.05.2021 23:26
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FragmanFox TvSavaşçı
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