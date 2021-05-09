İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Savaşçı 104. bölüm full, tek parça izle| Savaşçı son bölüm FOX canlı izle

Mayıs 9 2021 günü haberlerimiz arasında yer alan Savaşçı 104. bölüm full, tek parça izle| Savaşçı son bölüm FOX canlı izle ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Savaşçı 104. bölüm full, tek parça izle| Savaşçı son bölüm FOX canlı izle konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 9 Mayıs 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

09 Mayıs 2021 Pazar 14:02
Savaşçı 104. bölüm full, tek parça izle| Savaşçı son bölüm FOX canlı izle
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı 104.bölümüyle ekranlara geliyor. 8 Mayıs Cumartesi günü yeni bölümüyle yayınlanacak olan dizide heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Savaşçı yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Savaşçı yeni bölüm canlı ve tek parça olarak Fox TV ekranlarından izleyebiliyor. Savaşçı yeni bölüm canlı izle, ful HD ve kesintisiz olarak Fox TV'den yayınlanacak. 

Savaşçı 104.bölümüyle 8 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara geliyor. 

Savaşçı 104.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Savaşçı 104.bölüm özeti

Yeva’nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk, üsse gelir. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi onu suçlu olarak karşılayınca şoka uğrar. Sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliğini bozmak için yapılan eylemleri yapmakla suçlanır. Suçlamaları kabul etmeyen Albay Göktürk’e inanan olmaz. Albay Göktürk suçsuz olduğunu kanıtlamak ve şerefini kurtarmak için plan yapar. Bu planın anahtarı ise Yeva’dır.

Yeva’nın yakalanması için harekete geçen Kılıç Timi operasyon düzenler. Düzenlenen operasyon sonucunda Yüzbaşı Haydar’ın aldığı bilgi karargahı harakete geçirir.

Savaşçı son bölümde ne oldu?

Dizinin bu bölümünde Oktay Göktürk kendi adına onur savaşını verecek. Yeva’nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk üsse geldi. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi tarafından suçlu gibi karşılandı. Bu durumun karşısında çok şaşıran Albay Göktürk, Turan Birliği’nin bozmak için yapılacak eylemleri kendisinin yapmadığını söylese de, kimseyi kendine inandıramadı. Eldeki tüm delillerin onu göstermesi kimsenin ona inanmamasına neden oldu. Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını isteyen Albay Göktürk, gerçekleri gün yüzüne çıkarmak adına Yeva’nın peşine düşer.

Yeva’nın yakalanması için gelen bilgi üzerine Kılıç Timi harekete geçti. Bu operasyon esnasında Yüzbaı Haydar aldığı bilgiyle karargahı alarma geçirir. Bu sırada Mösyö, Albay Göktürk’ü ortadan kaldırma adına plan yapar. Ancak şerefini kurtarmak isteyen Albay Göktürk her şeyi göze aldı.

Savaşçı konusu

Bordo berelilerin ünlü ve seçkin ekibi Kılıç Timi, komutanları Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un tutuklanması ile üç astsubayın görevden alınmasıyla dağılma noktasına gelir. Darbe girişiminin ardından darbeci örgütün suçlamalarıyla hapiste olan iki subay Özel Kuvvetler bünyesindeki görevlerine dönmek için serbest kalır. Albay’ın yeni görevi ünlü Kılıç Timi’ni yeniden kurmaktır. Albay Kopuz görevi kabul edip timi yeniden kurar. Yüzbaşı Kağan Bozok’un liderliğindeki Kılıç Timi en zorlu görevler için hazırdır.

Hayatının en önemli ve zorlu sürecinde Kağan Yüzbaşı’nın hayatına Aslı girer. Zor bir kadın olan Aslı, Kağan’ın kendi dünya görüşüne ve hayata bakış açısına ters biri olsa da, zaman içerisinde ona büyük bir aşk besler. Hapiste olduğu sırada büyük zorluklar yaşayan annesi Selver ve kız kardeşi Yıldız ise Kağan’ın dönmesiyle çok mutlu olur. Kılıç Timi’nin diğer üyeleri Başçavuş Bayram, en genç üyeler Galip, Emre ve Burak ile Murat Teğmen, astsubay Turan ve Selçuk Yüzbaşı Kağan’ın komutasında bir terör örgütüne karşı ilk operasyonlarına çıkar. Bu operasyonda tim terör örgütünün telsizinde sürpriz bir ismin sesini duyar. Kılıç Timi düştükleri tuzağa doğru giderken saldırıyı durdurmak için bir yol ayrımına girer. Tim her zaman olduğu gibi yeniden kılıcın keskin ucunda yürümek zorundadır.

Savaşçı ne zaman, yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Doğan Bayraktar, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı Savaşçı bu hafta yayınlanacak mı, Savaşçı yeni bölüm ne zaman soruları sık sık araştırılıyor.

Savaşçı dizisi canlı yayın yeni bölümleri her hafta Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanıyor.

 





Son Güncelleme: 09.05.2021 14:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvSavaşçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Evlilik Sözleşmesi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?

Popüler Haberler

Survivor 2021 90. bölüm fragmanı 11 Mayıs 2021 Salı TV 8
Kağıt Ev 5.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Star TV
Çukur 129.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Show TV
Maraşlı 18.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti ATV
MEB lise sınavları iptal olacak mı?
Kağıt Ev 4. son bölüm full tek parça izle Star TV 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?
Uyanış: Büyük Selçuklu 31. son bölüm full tek parça izle TRT 1 10 Mayıs 2021 Pazartesi
Uyanış: Büyük Selçuklu 32.bölüm fragmanı ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi özeti TRT 1
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede çekildi Hababam Sınıfı Tatilde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Tatilde fragmanı, oyuncuları ve konusu
Masum 415.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
Kardeşlerim dizisi Erhan kimdir? Gerçek adı nedir? Sabahattin Yakut nereli, yaşı kaç?
Kadın girişimcilere devlet desteği. KOSGEB 60.000 TL destek!
Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Bey kimdir, nasıl öldü?
Maraşlı dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Maraşlı devam eder mi?
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Uyanış: Büyük Selçuklu Turanşah kimdir? Turan Şah gerçek tarihte nasıl öldü? Turanşah kimdir?
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Çukur dizisi nasıl bitecek? Çukur final bölümü ne zaman, finale kaç bölüm kaldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.