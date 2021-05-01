Savaşçı 104. bölüm fragmanı ve 8 Mayısıs 2021 Cumartesi özeti Fox TV

Savaşçı 104.bölüm fragmanıyla Cumartesi günü Fox TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Savaşçı dizisinin yayınlanan son bölüm çok beğenilmişti. Son bölümün ardından Savaşçı 104.bölüm fragmanı ve özeti merak konusu oldu. Savaşçı 104.bölüm fragmanını HD şekilde içeriğimizde bulabilirsiniz. Savaşçı 104.bölümü 8 Mayısıs 2021 Cumartesi günü saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Savaşçı 104.bölüm fragmanı

Savaşçı 104.bölüm 8 Mayısıs Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Savaşçı son bölümde ne oldu sorusu merak ediliyor. Son bölüm özeti ile birlikte Fox TV Savaşçı yeni bölüm özeti ve Savaşçı yeni bölümde neler olacak sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Savaşçı 103.bölüm özeti

Kılıç Timi teröristleri etkisiz hale getirdi ve Yüzbaşı Bozkurt ile Astsubay Karaca’nın düşürüldüğü yapıyı çözmeye çalıştı. Ancak karşılarında buldukları manzara herkesi şaşkına çevirdi. Karargahta ise Yörük Haydar ile İlyas’ın kurtarılmasının ardından yeniden alarma geçildi. Kopuz Albay, Turan Timi ile birlikte bölgeye gitti. Mösyö ve adamlarının kaçırdığı gerçek Albay Oktay Göktürk ise fırsatını bulduğu anda hamlesini yaptı. Ancak Mösyö’nün hazırladığı planı bozmak ve gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak hiç kolay olmayacaktır.

Savaşçı konusu

Gizli bir görev için yurt dışına giden Albay Oktay Göktürk bir suikast gerçekleştirileceğine dair gelen bilgi üzerine karargah harekete geçti. Albay Kopuz ve Yüzbaşı Bozkurt gelen bilginin doğru olduğuna inanmak istemeseler de ortaya çıkan gerçekler Oktay Göktürk’ün suçlu olabileceği yönünde fikirleri arttırdı. Bu sırada Albay Kopuz yeni istihbaratla Kılıç Timi’ni yanına alıp harekete geçti. Operasyonda Yüzbaşı Haydar’ın dikkatinden kaçmayan ayrıntı tüm olayları değiştirdi. Tim çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Bordo berelilerin ünlü ve seçkin ekibi Kılıç Timi, komutanları Kopuz Albay ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un tutuklanması ile üç astsubayın görevden alınmasıyla dağılma noktasına gelir. Darbe girişiminin ardından darbeci örgütün suçlamalarıyla hapiste olan iki subay Özel Kuvvetler bünyesindeki görevlerine dönmek için serbest kalır. Albay’ın yeni görevi ünlü Kılıç Timi’ni yeniden kurmaktır. Albay Kopuz görevi kabul edip timi yeniden kurar. Yüzbaşı Kağan Bozok’un liderliğindeki Kılıç Timi en zorlu görevler için hazırdır.

Hayatının en önemli ve zorlu sürecinde Kağan Yüzbaşı’nın hayatına Aslı girer. Zor bir kadın olan Aslı, Kağan’ın kendi dünya görüşüne ve hayata bakış açısına ters biri olsa da, zaman içerisinde ona büyük bir aşk besler. Hapiste olduğu sırada büyük zorluklar yaşayan annesi Selver ve kız kardeşi Yıldız ise Kağan’ın dönmesiyle çok mutlu olur. Kılıç Timi’nin diğer üyeleri Başçavuş Bayram, en genç üyeler Galip, Emre ve Burak ile Murat Teğmen, astsubay Turan ve Selçuk Yüzbaşı Kağan’ın komutasında bir terör örgütüne karşı ilk operasyonlarına çıkar. Bu operasyonda tim terör örgütünün telsizinde sürpriz bir ismin sesini duyar. Kılıç Timi düştükleri tuzağa doğru giderken saldırıyı durdurmak için bir yol ayrımına girer. Tim her zaman olduğu gibi yeniden kılıcın keskin ucunda yürümek zorundadır.

Savaşçı ne zaman, yeni bölüm saat kaçta yayınlanacak?

Başrollerinde Doğan Bayraktar, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu’nun yer aldığı Savaşçı bu hafta yayınlanacak mı, Savaşçı yeni bölüm ne zaman soruları sık sık araştırılıyor.

Savaşçı dizisi canlı yayın yeni bölümleri her hafta Cumartesi akşamı saat 20:00’de Fox TV ekranlarından yayınlanıyor.