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Savaşçı 103. Bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi

FOX kanalının sevilen dizilerinden biri olan Savaşçı adlı dizinin 103. Bölümünün yayınladı. Uzun süredir ekranlarda izleyiciyle buluşan dizinin sevenleri yeni bölümü heyecanla bekliyor.

25 Nisan 2021 Pazar 15:50
Savaşçı 103. Bölüm fragmanı 1 Mayısıs Cumartesi
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FOX kanallarında beş sezondur ekranlarda olan Savaşçı dizisinin başrol oyuncuları Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz ve usta oyuncu Ediz Hun’undur. Dizi, sevenlerine cumartesi günlerinde buluşmaktadır. Dizinin son bölümünde teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’nın tuzağa düşürüldüğü yeri bulurlar. Ancak gördükleri yerde şaşkınlığa uğrayacak bir şey görürler.  

Dizinin yeni bölümünde ise Yörük Haydar ve İlyas’ı kurtarmak için Karagah hemen harekete geçer. Kopuz Albay, Turan Timi’yle bölgeye geçerken, Mösyö’nün adamları tarafından kaçırılan Albay Oktay Göktürk ise bir fırsat bularak hemen değerlendirmeye çalışır. Ancak Mösyö’nün hazırladığı planı bozmak ve ortaya çıkarmak kolay olmayacaktır.





Son Güncelleme: 25.04.2021 16:19
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FoxKanalDiziSavaşçıFragman103. Bölüm
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