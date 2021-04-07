Savaşçı 100. bölüm ne zaman, hangi gün? FOX Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu!

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Yönetmenliğinin Eray Koçak ve Osman Taşçı’nın yaptığı dizinin 100. Bölümü 17 nisan Cumartesi günü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini ise Süleyman Çobanoğlu üstleniyor.
Savaşçı 100.bölüm ne zaman yayınlanacak?
Dizinin yeni sezon 100.bölümü 17 Nisan Cumartesi günü Fox TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Asker temalı heyecan verici dizinin oyuncu kadrosunda sevilen isimler yer alıyor.
Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu
Sarp Levendoğlu
Ali Tarık Fındık
Serkan Kuru
Tamer Karadağlı
Erkan Meriç
Murat Serezli
Ekin Mert Daymaz
Anıl Tetik
Ediz Hun
Son Güncelleme: 07.04.2021 00:27