Savaşçı 100. bölüm ne zaman, hangi gün? FOX Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu!

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Yönetmenliğinin Eray Koçak ve Osman Taşçı’nın yaptığı dizinin 100. Bölümü 17 nisan Cumartesi günü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini ise Süleyman Çobanoğlu üstleniyor.

Savaşçı 100.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin yeni sezon 100.bölümü 17 Nisan Cumartesi günü Fox TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Asker temalı heyecan verici dizinin oyuncu kadrosunda sevilen isimler yer alıyor.

Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu

Sarp Levendoğlu

Ali Tarık Fındık

Serkan Kuru

Tamer Karadağlı

Serenay Aktaş

Erkan Meriç

Murat Serezli

Ekin Mert Daymaz

Anıl Tetik

Ediz Hun