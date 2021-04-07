İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma ihtimalini doğruladı
Son Dakika
DSÖ, koronavirüsün insanlardan hayvanlara bulaşma...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...

Savaşçı 100. bölüm ne zaman, hangi gün? FOX Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu!

Fox TV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Savaşçı'nın 100.bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Savaşçı yeni bölüm ne zaman?

07 Nisan 2021 Çarşamba 00:27
Savaşçı 100. bölüm ne zaman, hangi gün? FOX Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu!
Takip Et:

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Yönetmenliğinin Eray Koçak ve Osman Taşçı’nın yaptığı dizinin 100. Bölümü 17 nisan Cumartesi günü izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin senaristliğini ise Süleyman Çobanoğlu üstleniyor.

Savaşçı 100.bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin yeni sezon 100.bölümü 17 Nisan Cumartesi günü Fox TV ekranları üzerinden yayınlanacak. Asker temalı heyecan verici dizinin oyuncu kadrosunda sevilen isimler yer alıyor.

Savaşçı dizisi oyuncu kadrosu

Sarp Levendoğlu

Ali Tarık Fındık

Serkan Kuru

Tamer Karadağlı

Serenay Aktaş

Erkan Meriç

Murat Serezli

Ekin Mert Daymaz

Anıl Tetik

Ediz Hun

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 00:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SavaşçıFOXTV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Kamyon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Kırmızı Kamyon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Survivor Batuhan neden ağladı, ne oldu?
Survivor Batuhan neden ağladı, ne oldu?
Savaşçı ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 100. bölüm yeni sezon ne zaman başlayacak?
Savaşçı ne zaman yayınlanacak? Savaşçı 100. bölüm yeni sezon ne zaman başlayacak?
Survivor 2021 13. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 6 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor 2021 13. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 6 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 6 Nisan 2021 Survivor SMS sıralaması elenen isim
Survivor 2021 6 Nisan kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 13. hatfa SMS sıralaması
Survivor 2021 6 Nisan kim elendi, kim gitti? Exxen Survivor 13. hatfa SMS sıralaması

Popüler Haberler

Savaşçı 100. bölüm ne zaman, hangi gün? FOX Savaşçı yeni sezon tarihi belli oldu!
Sihirli Annem dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Cemre Demircan nereli, yaşı kaç?
11 Nisan Pazar günü hangi sınav var?
Survivor 2021 13. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu, kim elendi? 6 Nisan Salı Survivor SMS sıralaması
Altın ne kadar oldu? 7 Nisan 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 7 Nisan 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Nisan 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 7 Nisan 2021 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 7 Nisan 2021 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
7 Nisan 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? Nisan 2021 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Nisan 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2021
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, ne zaman yayınlanacak? Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok, neden yayınlanmadı??
Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle
Demet Akalın Aleyna neden kavga etti? Demet Akalın Aleyna Tilki kavgasında kim ne dedi?
Devlet hastanesinden diş teli nasıl takılır, diş teli randevusu nasıl alınır? 2021
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
10 Nisan 2021 Cumartesi günü hangi sınav var?
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
Güncel sigara fiyatları ne kadar? En ucuz fiyatlı sigara ne? Sigara fiyatları güncel tam liste 2021
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Nisan 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.