Şarkılar Bizi Söylerde Coşkun Sabah rüzgarı!

Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler, Türkiye’nin güçlü üç yorumcusu olan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getirerek pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yapım. Bu hafta yayınlanacak olan on birinci bölümünde de Türk Müziği’nin en sevilen ses sanatçılarından biri olan’ı ağırlayacak ve hep beraber Coşkun Sabah’ın unutulmaz şarkılarını seslendirecekler.

Programda Coşkun Sabah’a ait olan ‘ Anılar, Aşığım Sana, Hatıram Olsun, Baharı Bekleyen Kumrular’ gibi en sevilen parçaları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici yorumladı ve programda resmen bir Coşkun Sabah rüzgarı esti.