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Şarkılar Bizi Söylerde Coşkun Sabah rüzgarı!

11.05.20201 Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan programda bu hafta Coşkun Sabah konuk olarak yer alacak. unutulmaz şarkıları ve güçlü sesi ile izleyenleri hem mest edecek hem de adeta kulakların pasını silecek.

11 Mayıs 2021 Salı 02:25
Şarkılar Bizi Söylerde Coşkun Sabah rüzgarı!
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Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler, Türkiye’nin güçlü üç yorumcusu olan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getirerek pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen bir yapım. Bu hafta yayınlanacak olan on birinci bölümünde de Türk Müziği’nin en sevilen ses sanatçılarından biri olan Coşkun Sabah’ı ağırlayacak ve  hep beraber Coşkun Sabah’ın unutulmaz şarkılarını seslendirecekler.

Programda Coşkun Sabah’a ait olan ‘ Anılar, Aşığım Sana, Hatıram Olsun, Baharı Bekleyen Kumrular’ gibi en sevilen parçaları Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici yorumladı ve programda resmen bir Coşkun Sabah rüzgarı esti.


Son Güncelleme: 11.05.2021 02:25
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Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabahşarkılar Bizi Söyler
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