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Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'e bu hafta Zafer Algöz konuk oluyor. İzleyiciler Zafer Algöz kimdir, nereli ve kaç yaşında, evli mi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte ünlü oyuncu Zafer Algöz hakkında bilgiler.

25 Mart 2021 Perşembe 20:15
Şarkılar Bizi Söyler Zafer Algöz kimdir, nereli? Zafer Algöz kaç yaşında, evli mi?
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Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin bir araya geldiği Şarkılar Seni Söyler programına bu hafta ünlü oyuncu Zafer Algöz konuk oluyor. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Algöz, bu hafta Şarkılar Seni Söyler’i esprileriyle renklendirecek.

Zafer Algöz kimdir?

Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961 yılında Kars’ta dünyaya gelmiştir. 1975 yılında Bursa Devlet tiyatrosunda tiyatro eğitimi almaya başlayan oyuncu, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü kazanmıştır. 1985 yılında mezun olduktan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu’nda sanat kariyerine başladı.

1989 yılında kariyerine İstanbul Devlet Tiyatroları’nda devam eden Algöz, birçok tiyatro oyununda, dizi ve filmde rol almıştır. Ünlü oyuncu 2019 yılından beri Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz ile Youtube içerikleri hazırlamaktadır. Zafer Algöz, Lale Algöz ile evlidir ve bu evliliğinden Ilgın adında bir kızı vardır.

Zafer Algöz’ün rol aldığı yapımlar

Tutunamayanlar (2020)

Karakomik Filmler 2 (2020)

Karakomik Filmler (2019)

Börü (2018)

Muhteşem İkili (2018)

Görevimiz Tatil (2018)

Ariv V 216 (2018)

Deli Aşk (2017)

Hayatımın Aşkı (2016)

Kaçma Birader (2016)

Ali Baba ve 7 Cüceler (2015)

Tut Sözünü (2015)

Küçük Ağa (2015)

Pek Yakında (2014)

Beni Böyle Sev (2014)

Mihrap Yerinde (2014)

İntikam (2013)

Sultan (2012)

Uzun Hikaye (2012)

İbreti Alem (2012)

Mor Menekşeler (2011)

Dedemin İnsanları (2011)

Leyla ile Mecnun (2011)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (2011)

Mükemmel Çift (2010)

Yahşi Batı (2010)

Umut (2009)

A.R.O.G (2008)

Cumhur Cemaat (2007)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007)

Hasret (2006)

Umut Adası (2006)

Sınav (2006)

Kapıları Açmak (2005)

O Şimdi Mahkum (2005)

Çınaraltı (2003)

Esir Şehrin İnsanları (2003)

Cesur Kuşku (2001)

Evdeki Hesap (2000)

Duruşma (1999)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Utanmaz Adam (1998)

Komşu Komşu (1997)

Ağır Roman (1997)

Oğlum Adam Olacak (1995)

Saygılar Bizden (1992)

 



Son Güncelleme: 25.03.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Zafer Algözşarkılar Bizi Söyler
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