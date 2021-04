Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Şarkılar Bizi Söyler, her Perşembe Kanal D ekranlara gelmekteydi. Programın sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ile Hüsnü Şenlendirici yapmaktadır. Her hafta farklı bir isim programa katılarak birbirinden değerli şarkılar söylenmektedir. Bugün yayınlanmayacak olan programın neden yayında olmadığı belli oldu.

Şarkılar Bizi Söyler 1 Nisan Perşembe günü yayınlanmayacak. Programın yerine yabancı bir film yayınlanacağı açıklandı. Program ise yayın gününü değiştirdi. Şarkılar Bizi Söyler, artık Pazartesi akşamları ekranlara gelecek. 5 Nisan Pazartesi 20:00’da ekranlara gelecek programda ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen’in şarkıları söylenecek.

Bu haftanın konuğu ise Ata Demirer oldu.