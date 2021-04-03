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Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok? 1 Nisan 2021 Perşembe Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümü neden yok? Şarkılar Bizi Söyler programı 1 Nisan 2021 Perşembe günü neden yayınlanmayacak? Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? Şarkılar Bizi Söyler programı izleyicileri programın 1 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlanmama nedeniyle beraber yeni bölümün ne zaman olacağını merakla araştırıyorlar. İşte Şarkılar Bizi Söyler programının yeni günü ve saati...

03 Nisan 2021 Cumartesi 12:45
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok? 1 Nisan 2021 Perşembe Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programı izleyicileri 1 Nisan 2021 Perşembe gününde programın neden olmadığını merakla araştırıyorlar.

Şarkılar Bizi Söyler 1 Nisan 2021 Perşembe günü neden yok?

Kanal D ekranlarının sevilen ve beğenilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşam izleyenleriyle buluşmayacağı belirtildi. Herkes Şarkılar Bizi Söyler programının 1 Nisan 2021 Perşembe gününde neden ekranlara gelmeyeceğini merakla araştırıyorlar.

Sibel Can ve Hakan Altun gibi müziği değerli kılan isimlerin her hafta şarkılarını seslendirdiği, Hüsnü Şenlendirici’nin de klanetiyle renklendirdiği Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat Kanal D kanalının yayın akışı içerisinde programın yer almaması üzerine Şarkılar Bizi Söyler programının 1 Nisan 2021 Perşembe günü neden ekranlarda olmadığı merakla araştırılıyor. Yeni bölümün ne zaman ve saat kaçta olduğu sorusunun yanıtı programın izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Şarkılar Bizi Söyler programı 1 Nisan 2021 Perşembe günü neden yayın akışında yok?

Şarkılar Bizi Söyler programı 1 Nisan 2021 Perşembe gününde Kanal D ekranlarının yayın akışında yer almayacak. Programın günü değiştiğinden dolayı programın yayın saatinde Bumblebee filmi ekranlarda yer alacak.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Şarkılar Bizi Söyler müzik ve eğlence programının yeni bölümü 5 Nisan Pazartesi günü Kanal D ekranlarında aynı saatte yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 12:45
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şarkılar Bizi SöylerKanal DŞarkılar Bizi Söyler Yeni Bölüm
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