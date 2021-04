Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok? 1 Nisan 2021 Perşembe Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler eğlence programı izleyicileri 1 Nisan 2021 Perşembe gününde programın neden olmadığını merakla araştırıyorlar.

Sibel Can ve Hakan Altun gibi müziği değerli kılan isimlerin her hafta şarkılarını seslendirdiği, Hüsnü Şenlendirici’nin de klanetiyle renklendirdiği Şarkılar Bizi Söyler programı her hafta Kanal D ekranlarında Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat Kanal D kanalının yayın akışı içerisinde programın yer almaması üzerine Şarkılar Bizi Söyler programının 1 Nisan 2021 Perşembe günü neden ekranlarda olmadığı merakla araştırılıyor. Yeni bölümün ne zaman ve saat kaçta olduğu sorusunun yanıtı programın izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Şarkılar Bizi Söyler programı 1 Nisan 2021 Perşembe gününde Kanal D ekranlarının yayın akışında yer almayacak. Programın günü değiştiğinden dolayı programın yayın saatinde Bumblebee filmi ekranlarda yer alacak.

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Şarkılar Bizi Söyler müzik ve eğlence programının yeni bölümü 5 Nisan Pazartesi günü Kanal D ekranlarında aynı saatte yayınlanacak.