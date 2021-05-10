Şarkılar Bizi Söyler Ümit Besen kimdir, nereli? Ümit Besen kaç yaşında, evli mi? Ümit Besen gerçek adı nedir?

Kanal D'nin vazgeçilmez programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuklarından biride şarkıcı Ümit Besen'di. Şarkılarıyla beğenileri ve dikkatleri üzerine çeken Besen, intenette en çok araştırılan isimlerden biri oldu.

Nikah Masası ve Kırık Masa şarkılarıyla ünlenen ünlü şarkıcı, akıllarda kalmayı başardı. Yılların eskitemediği seslerden biri olan Besen, her yaşa hitap etmesiyle sevilen isimlerin başında geliyor.

1956'da Osmaniye'de hayata gözlerini açtı. İlk çaldığı müzik enstrümanı melodikadir. Lise yıllarında ise klavye çalarak etrafta kendinden söz ettirdi. Orkestra kurdu ve eğitim hayatına devam etmeden liseyi terk etti. Sanatçı askerliğinin ardından İstanbul'a gitmiştir ve orada asıl çıkışını yapmıştır. 1980 Selami Şahin ve Selçuk İlkan ile plak kaydını yaptı.

Enbe orkestrasıyla 2015 yılında Ajda Pekkan ile Nikah Masası düetini yaparak tarihe geçmiştir. Birçok ünlü isimle düeti bulunuyor. Pamela, Cem Adrian, Bora Duran, Emre Aydın, Manga, Teoman, Mirkelam, Seksendört, Pinhani, Yüksek Sadakat gibi başarılı isim ve gruplarla çalışmaları vardır.

Filmleri ise;

Islak Mendil (1982)

Nikah Masası (1982)

Dostlar Sağolsun (1983)

Yıkılan Gurur (1984)

Sevmek Yeniden Doğmak (1984)

Bir Akşam Üstü (1985)

Unutursun Diye (1985) Unutursun Diye (1985)

Vazgeçtim Senden (1985)

Seni Seviyorum (1986)

Sevda Rüzgarı (1986)

Ağlama (1986)

Şoför Parçası (1987)

Baba Yüreği (1987)

Olur Olur (2014)