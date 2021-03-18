Şarkılar Bizi Söyler Tuğçe Tayfur kimdir, nereli? Tuğçe Tayfur kaç yaşında, evli mi?

Bir zamanlar Yeşilçam'da filmleri gönüllere taht kuran ikili. Ferdi Tayfur ve Necla Nazırın kızları olan Tuğçe Tayfur eserleriyle şarkılarıyla isminden söz ettiriyıor. 32 yaşına gelen ve yedi yıılık evliliğini sonlandıran Tayfur'un dört yaşlarında bir oğlu var.

Babasının eserlerini okuyarak büyük bir ses getiren ve müzik piyasasında adeta şok etkisi yapan Tuğçe Tayfur yeni şarkıları ne zaman seslendireceği de merak ediliyor.

Tuğçe Tayfur biyografisi

Tuğçe Tayfur, 18 Mart 1988 senesinde İstanbul‘da dünyaya gözlerini açtı. Annesi yeşilçamın ünlü sinema oyuncusu Necla Nazır, babası arabesk müziğin kralı şarkıcı Ferdi Tayfur‘dur. İlköğretimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi’ni bitirerek tamamladı. Lisans hayatına sanat ile ilgili olması hasebiyle Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım bölümünde okudu ve başarıyla tamamladı. Tayfur küçüklükten beri meraklı olduğu müziğe keman çalarak başladı. Piyano eğitimi de alan Tayfur ailesinden aldığı imkan ve destekle müzik yaşamına adıma attı.

Babasından izinden devam edenTuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur‘un 2003 senesinde piyasaya sürdüğü “Durun Ayaklarım” albümünde “Evde Yoktun” ve babası ile söz ve müziği ortak olan ”Ah Akşamlar” şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2004 yılındaki “Bir Demet Gül” albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur’a ait olan ait “Elim Kolum Bağlı” ve “Bekle Beni” adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2006 senesindeki “Aşkın Cezası” albümündeki “Denedim Vallahi” isimli eserine vokallik yaptı.

Tuğçe Tayfur bununla yetinmeyip bir müzik grubu oluşturdu. Bu gruba joker adını verdi ve bu grupta solistlik görevini üstlendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir dönem yaşamını sürdüren Tuğçe Tayfur yeğenin arkadaşı Taner Şafak ile tanıştı. Taner Şafak ile de single çalışması yapan Tayfur Kalp Dayanmaz,Köle Olup, Yok Olsam şarkılarını müzik dünyasına kazandırdı.ABD'de hayatını devam ettirdiği süre içerisinde Taner Şafak ile 2012 senesinde dünya evine girmişti.