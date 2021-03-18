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Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?

Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler de bu haftaki bölümünde Taksim Trio grubu konuk olacak. Sevilen müzik grubu Taksim Trio, hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 20:35
Şarkılar Bizi Söyler Taksim Trio kimdir, nedir? Taksim Trio kimlerden oluşuyor, ne zaman kuruldu?
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Kanal D ekranlarında başlayan Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumuyla her Perşembe seyirciyle buluşuyor. Programın bu haftaki konukların biri de sevilen grup Taksi Trio oldu.

Taksim Trio ne zaman kuruldu, üyeleri kimlerdir?

Taksim Trio, 2007 yılında Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek tarafından kurulmuş bir müzik grubudur. Grup, Taksim Trio adındaki ilk albümlerini Doublemoon etiketi ile 1 Ekim 2007 yılında çıkarmıştır. 2012 yılında müzik çalışmalarına başlayan grup, 11 Nisan 2013 yılında Taksim Trio 2 adındaki albümlerini Dokuz Sekiz Müzik etiketi ile çıkardı. Grup son olarak Ahi adındaki üçüncü albümlerini 23 Eylül 2016 yılında çıkardı



Son Güncelleme: 18.03.2021 20:35
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