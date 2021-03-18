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Şarkılar Bizi Söyler Serkan Kaya kimdir, nereli? Serkan Kaya kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarından yayınlanan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri ünlü şarkıcı Serkan Kaya olacak. Serkan Kaya hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

18 Mart 2021 Perşembe 20:15
Şarkılar Bizi Söyler Serkan Kaya kimdir, nereli? Serkan Kaya kaç yaşında, evli mi?
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Arabesk ve fantezi müziğinin son zamanlarda en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Serkan Kaya’nın ekibinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu haberin sonrasında Afyonkarahisar’da düğüne katılan Serkan Kaya ve ekibinden 35 kişi karantinaya alındı.

Hafta sonu Afyonkarahisar’da bir düğünde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Serkan Kaya’nın orkestra ekibinden bir kişi korona virüse yakalandığı ortaya çıktı.Koronavirüse yakalanan kişinin aynı ortamda olduğu şarkıcı Serkan Kaya, orkestra ekibi, menajer ve asistan ekibi toplamda 35 kişi karantinaya girdi. Ünlü şarkıcının test sonucu henüz paylaşılmadı.

Serkan Kaya kimdir?

24 Temmuz 1977 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelen Serkan Kaya, şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. 2000 senesinde ‘Senden Sonra Ben’ adlı ilk albümünü çıkardı. 2011 senesinde de ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adlı ikinci albümü raflarda yerini aldı. 2015 senesinde çıkardığı ‘Gönül Bahçem’ adlı albümündeki ‘Kala Kaldım’ ve ‘Mesele’ şarkısıyla en çok dinlenenler arasına girdi. 43. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Fantezi- Halk Müziği’ ödülünün sahibi oldu.

Serkan Kaya, 2013 senesinde Ayşegül Kalfa ile evlenmiş ve bu evlilikten Çağan Kaya adından bir de oğlu olmuştur.



Son Güncelleme: 18.03.2021 20:15
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şarkılar Bizi SöylerSerkan KayaKoronavirüsKanal D
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