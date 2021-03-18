Şarkılar Bizi Söyler Serkan Kaya kimdir, nereli? Serkan Kaya kaç yaşında, evli mi?

Arabesk ve fantezi müziğinin son zamanlarda en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Serkan Kaya’nın ekibinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu haberin sonrasında Afyonkarahisar’da düğüne katılan Serkan Kaya ve ekibinden 35 kişi karantinaya alındı.

Serkan Kaya kimdir?

Hafta sonu Afyonkarahisar’da bir düğünde sahneye çıkan ünlü şarkıcı Serkan Kaya’nın orkestra ekibinden bir kişi korona virüse yakalandığı ortaya çıktı.e yakalanan kişinin aynı ortamda olduğu şarkıcı Serkan Kaya, orkestra ekibi, menajer ve asistan ekibi toplamda 35 kişi karantinaya girdi. Ünlü şarkıcının test sonucu henüz paylaşılmadı.

24 Temmuz 1977 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelen Serkan Kaya, şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. 2000 senesinde ‘Senden Sonra Ben’ adlı ilk albümünü çıkardı. 2011 senesinde de ‘Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’ adlı ikinci albümü raflarda yerini aldı. 2015 senesinde çıkardığı ‘Gönül Bahçem’ adlı albümündeki ‘Kala Kaldım’ ve ‘Mesele’ şarkısıyla en çok dinlenenler arasına girdi. 43. Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Fantezi- Halk Müziği’ ödülünün sahibi oldu.

Serkan Kaya, 2013 senesinde Ayşegül Kalfa ile evlenmiş ve bu evlilikten Çağan Kaya adından bir de oğlu olmuştur.