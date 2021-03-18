Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarının yeni programı Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ta yer aldı.
Serdar Ortaç kimdir?
16 Şubat 1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Serdar Ortaç, Bilkent Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim almış ancak eğitimini tamamlamadan okulu yarıda bırakmıştır.
- GECELERİN ADAMI 1998
- BILSEMKI 2000
- OKYANUS 2002
- BENİ UNUT/ÇAKRA 2004
Serdar Ortaç’ın 2001 yılında Padişah adlı bestesini Sibel Can seslendirmiş ve şarkı yılın şarkısı seçilmiştir. Ardından 2005 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri ve En Çok Albüm Satan Sanatçı ile En İyi Pop Erkek Sanatçı ödüllerini alan Ortaç, herkes tarafından beste fabrikası adıyla anılmaya başladı.
Ünlü şarkıcı 2014 yılında Litvanyalı manken Chloe Loughnan evlenmiş ancak bu evliliği 2 yıl önce bitmiştir. Şuanda Seçil Gür ile birliktedir.