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Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli soruları gündem oldu. İzleyiciler Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Serdar Ortaç kaç yaşında ve evli mi sorularını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 20:30
Şarkılar Bizi Söyler Serdar Ortaç kimdir, nereli? Serdar Ortaç kaç yaşında, evli mi?
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Kanal D ekranlarının yeni programı Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ta yer aldı.

Serdar Ortaç kimdir?

16 Şubat 1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Serdar Ortaç, Bilkent Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim almış ancak eğitimini tamamlamadan okulu yarıda bırakmıştır.

1993 yılında İstanbul’da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak sektöre giriş yapan Ortaç, programlarını dinleyen bir plak yapımcısının teklifi üzerine kendi şarkıların söyleme şansı buldu. İlk kez 1994 yılında Aşk İçin Karabiberim adlı şarkıyla piyasaya giriş yapan Ortaç, bu şarkıyla o dönemin en dikkat çeken şarkısı oldu. 2 yıl sonra Yaz Yağmuru adlı albümünü de yayınlayan Ortaç bu albümle rüştünü ispatladı. 90’lı yıllarda ve 2000’li yılların başında en popüler pop şarkıcısı olarak dikkat çeken Serdar Ortaç’ın diğer albümleri ise şu şekildeydi;

  • GECELERİN ADAMI 1998
  • BILSEMKI 2000
  • OKYANUS 2002
  • BENİ UNUT/ÇAKRA 2004

Serdar Ortaç’ın 2001 yılında Padişah adlı bestesini Sibel Can seslendirmiş ve şarkı yılın şarkısı seçilmiştir. Ardından 2005 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri ve En Çok Albüm Satan Sanatçı ile En İyi Pop Erkek Sanatçı ödüllerini alan Ortaç, herkes tarafından beste fabrikası adıyla anılmaya başladı.

Ünlü şarkıcı 2014 yılında Litvanyalı manken Chloe Loughnan evlenmiş ancak bu evliliği 2 yıl önce bitmiştir. Şuanda Seçil Gür ile birliktedir.



Son Güncelleme: 18.03.2021 20:30
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Serdar Ortaçşarkılar Bizi Söyler
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