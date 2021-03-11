Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?

Bu akşam ekranlarda yer alacak olan İBO Show konuklarından Niran Ünsal şarkılarıyla seyirciler karşısında olacak. Seyircilere heyecanlı anlar yaşatacak İBO Show Niran Ünsal'ı ağırlayacak. Peki Niran Ünsal kimdir, kaç yaşındandır? İşte detaylar...

Niran Ünsal kimdir?

Niran Ünsal 13 Ağustos 1976'da TRT İzmir Radyosu Keman ve ses sanatçısı Nursal Ünsal ve kanun sanatçısı Ahmet Canevi'nin ikinci çocuğu olarak İzmir'de dünyaya geldi. Müzik yaşamına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda adım attı. İleri koro ve gençlik korolaronın ardından uzun seneler TRT İzmir Radyosu'nda yer aldı. Sonrasında Türk Sanat Müziği Korosu'nu kazanarak 4 ay süresince koroda görev aldı. Fakat müzikal olarak seçimini pop müzikten kullandı. Bu nedenle radyodan ayılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarında bulundu. O senelerde bir de evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilik ile Hande isminde bir kızı oldu.

İzmir'de radyo programcılığı yapan Ünsal bu sırada İzmir Devlet Konservatuarı Şan Bölümü Öğretim Üyesi Müfit Bayraşa ile tanıştı. Bayraşa Pop Show 94 yarışması amacıyla hazırlamış olduğu besteyi Niran Ünsal'a yorumlatarak yarışmada birinci olmasını sağladı. Yarışma ödülü olarak ise S Müzik ile albüm yarışması vardı. serseri Mayısın adlı eserle yarışmada birinci olan Ünsal daha sonra müzik dünyasının ünlü isimleriyle sahne çalışmaları gerçeleştirdi. Beste çalışmları ardından sekiz aylık bir çalışma ile 1996'da 13 Ağustos güünü ilk albümü Haktan'ı çıkardı. Albüm boğazda yat turu ile başlayıp Ortaköy meydanına halka ücret olmadan verdiği konserle sona eren, doğum gününde kutladığı bir koktey ile tanıtıldı. Albümde 12 şarkı yer aldı. Garo Mafyan ve Selim Çaldıran albümün müzik yönetmenliğini gerçekleştirdi. Albümün adı olan aynı zamanda çıkış parçası olan Haktan'ın video klibi Deniz Akel tarafından çekildi. Haktan sonra klip çekşlen parçalar ise Aşka Davet ve Beyaz Sevda isimli şarkılar oldu.

Niran Ünsal’ın bazı şarkıları

İlk albümünden sonra sahne çalışmalarına odaklanan Ünsal, Metin Şentürk gibi ünlü isimlere bestelerini verdi. Ünsal ikinci albümünü 1999'da çıkardı. Şarkılara Ttundum isimli albümde Atilla Özdemiroğlu ile çalıştı. Albümde yer alan parçalar ise sıralı olarak İtiraf Ediyorum, Gönül Hancım, Peşinde Ahım Var, Yaka Bir Düş ve Tövbekar şarkıları oldu. Ağır Roman filminin müziklerinden kullanılan Atilla Özdemiroğlu eseri Masum Günahlar, Vurgun ve Sezen Aksu şarıkısı olan Firuze ile beğeni topladı. Zerrin Özer2in 1996 yılındaki "deliz yaz" isimli şarkısını da sanatçının bestelerindendir. Son düet şarkısı Erkan Özkaya'nın Bay Bay adlı albümünde yer alan sözleri Hakkı Yalçın, müziü Niran Ünsal'a ait olan "Kalbinin Sesini Dinle" isimli şarkıyı Erkan Özkaya ile beraber yorumlammıştır.

Haktan (13 Ağustos 1996)

Şarkılara Tutundum (1999)

Göçebe (2004)

İyi Niyetlerim (2007)