Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarının yeni programı Şarkılar Bizi Söyler’in konuklarında biri de usta oyuncu Nilgün Belgün oldu.
Nilgün Belgün kimdir?
18 Mart 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nilgün Belgün, İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.
1973 yılında tiyatro sahnelerinde yer almaya başlayan Belgün, ilk kez Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda yer almıştır. Kariyerinde tiyatro oyunlarının yanı sıra çok sayıda dizi ve filmde yer alan usta oyuncu 1990 yılında Bir Başka Gece adlı dizide ilk kez kamera karşısında geçmiştir. Ardından çok televizyonlardaki Show programlarında farklı tiplemelerle skeçlerde yer alan oyuncunun iki de kitabı bulunmaktadır.
Nilgün Belgün, kariyerinin yanı sıra özel hayatında henüz 19 yaşındayken Abdullah Şahin ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Oylum Şahin adında bir kızı olan Nilgün Belgün ikinci evliliğini İlhan Gencer ile yapmıştır. Bu evliliğinde de Merve Gencer adında bir kızı olan oyuncu son olarak Atilla Demircioğlu ile dünya evine girmiştir.
Nilgün Belgün’ün yer aldığı yapımlar
Tiyatro
İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985
Çılgın Hafta Sonu
Bir Kış Öyküsü
Keşanlı Ali Destanı
Matruşka
Deliler Boşandı
Yedi Kocalı Hürmüz
Dizi ve filmler
Akasya Durağı - 2009-2012
Petek Dinçözle 10 Numara - 2010
Çinliler Geliyor - 2006
Yalancı Yarim – 2006
Mavi Kolye - 2004
Büyümüş de Küçülmüş - 2003
Şeytan Bunun Neresinde - 2002
Şen Kahkahalar - 2001
Güz Gülleri - 2001
Bana Şans Dile - 2001
Çiçek Taksi - 1995
Cümbüş Sokak - 1993
Bizim Mahalle - 1993
Bıçkın - 1988