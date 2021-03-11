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Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programının konuklarından biri de Nilgün Belgün oldu. İzleyiciler Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli ve Nilgün Belgün kaç yaşında sorularını araştırmaya başladı.

11 Mart 2021 Perşembe 20:14
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
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Kanal D ekranlarının yeni programı Şarkılar Bizi Söyler’in konuklarında biri de usta oyuncu Nilgün Belgün oldu.

Nilgün Belgün kimdir?

18 Mart 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nilgün Belgün, İstanbul Belediye konservatuvarı Şan ve Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

1973 yılında tiyatro sahnelerinde yer almaya başlayan Belgün, ilk kez Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda yer almıştır. Kariyerinde tiyatro oyunlarının yanı sıra çok sayıda dizi ve filmde yer alan usta oyuncu 1990 yılında Bir Başka Gece adlı dizide ilk kez kamera karşısında geçmiştir. Ardından çok televizyonlardaki Show programlarında farklı tiplemelerle skeçlerde yer alan oyuncunun iki de kitabı bulunmaktadır.

Nilgün Belgün, kariyerinin yanı sıra özel hayatında henüz 19 yaşındayken Abdullah Şahin ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Oylum Şahin adında bir kızı olan Nilgün Belgün ikinci evliliğini İlhan Gencer ile yapmıştır. Bu evliliğinde de Merve Gencer adında bir kızı olan oyuncu son olarak Atilla Demircioğlu ile dünya evine girmiştir.

Nilgün Belgün’ün yer aldığı yapımlar

Tiyatro

İkinin Biri : Ray Cooney - Dormen Tiyatrosu - 1985

Çılgın Hafta Sonu

Bir Kış Öyküsü

Keşanlı Ali Destanı

Matruşka

Deliler Boşandı

Yedi Kocalı Hürmüz

Dizi ve filmler

Akasya Durağı - 2009-2012

Papatyam - 2011

Petek Dinçözle 10 Numara - 2010

Çinliler Geliyor - 2006

Yalancı Yarim – 2006

Mavi Kolye - 2004

Büyümüş de Küçülmüş - 2003

Şeytan Bunun Neresinde - 2002

Şen Kahkahalar - 2001

Güz Gülleri - 2001

Bana Şans Dile - 2001

Çiçek Taksi - 1995

Cümbüş Sokak - 1993

Bizim Mahalle - 1993

Bıçkın - 1988



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:14
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Anahtar Kelimeler:
Nilgün Belgünşarkılar Bizi Söyler
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