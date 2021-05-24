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Şarkılar Bizi Söyler Mustafa Keser, nereli? Mustafa Keser kaç yaşında, evli mi? Mustafa Keser gerçek adı nedir?

Kanal D'nin sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler her hafta yeni bölümleri ve eğlenceli konukları ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Programın bu akşam yayınlanacak olan bölümünde ise sevilen şarkıcı Mustafa Keser konuk olacak. İzleyiciler Mustafa Keser'in nereli olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve evli olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:36
Şarkılar Bizi Söyler Mustafa Keser, nereli? Mustafa Keser kaç yaşında, evli mi? Mustafa Keser gerçek adı nedir?
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Kanal D ekranlarının her hafta Pazartesi akşamı izleyici ile buluşan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler bu hafta da ünlü isimlerle izleyici karşısında olacak. Programın bu akşamki bölümünde Mustafa Keser konuk olacak. Dolayısıyla izleyiciler Mustafa Keser’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Mustafa Keser kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında?

Mustafa Keser, 1945 senesinde Elazığ’ın Maden ilçesinde dünyaya gelmiştir. Keser, ortaokul ve lise zamanlarında keman, ud ve bağlama gibi enstrümanlar çalmayı öğrenmiştir. Keser, ilk ve orta öğrenimini Maden’de alırken lise eğitimini ise Diyarbakır’da bulunan Ziya Gökalp Lisesi’nde ve Sivas 4 Eylül Lisesi’nde almıştır. Mustafa Keser’in babası müzisyendir. Keser, çocukluğundan beri müziğe ilgi duymuştur.

Mustaf Keser, askerliğini yaptıktan sonra İzmir’e yerleşmiş ve 1975 senesinde TRT’nin yarışmasında Türk Halk Müziği dalında birinci olmuştur. Bunun yanı sıra 1982 senesinde ise TRT İzmir Radyosu’nda mahalli sanatçı olarak görev yapmıştır.

Yine 1982 senesinde TRT’nin açtığı yetişmiş sanatçı sınavını Türk Sanat Müziği alanında kazanmıştır. TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak göreve başlayan Keser, 1989 senesinde TRT’den ayrılmış ve İstanbul’a yerleşmiştir.

Keser, 1990’lı yıllarda birçok özel kanalda müzik programı yapmıştır. 1978 senesinde Nilüfer Keser ile dünya evine girmiştir. Bu evliliğinden 3 çocuğu olmuştur. Müziğin yanı sıra oyunculuğu ile de anılan Keser, çeşitli film, dizi projelerinde konuk olarak yer almıştır.


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:36
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MustafaKeserşarkılarbizisöyler
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