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Şarkılar Bizi Söyler Metin Şentürk kimdir, nereli? Metin Şentürk kaç yaşında, evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katılan Metin Şentürk, hayatı ile ilgili samimi söylemlerde bulundu. Metin Şentürk bu zamana kadar bir çok albüm çıkarmış ve dizi, filmlerde yer almıştır. Hem oyunculuğu ile hem de sesi ile kendini kanıtlamıştır. Metin Şentürk kimdir? Nerelidir? Tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:27
Şarkılar Bizi Söyler Metin Şentürk kimdir, nereli? Metin Şentürk kaç yaşında, evli mi?
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Usta sanatçı Metin Şentürk kim? 

Konuk olduğu bir magazin programında hayatını anlatan Metin Şentürk’ün kim olduğu merak edildi. Programda yaşamı ile ilgili samimi söylemlerde bulunan Metin Şentürk, dikkatleri üzerine çekti. 

Metin Şentürk kimdir? 

16 Mayısıs 1966’da İstanbul Fatih’te doğmuştur. Kosova’dan göçerek İstanbul’a yerleşen, 7 çocuklu bir anne babanın evladıdır. Ailenin sonran ikinci çocuğudur. Annesinin adı Elmas’tır. Babası ve ailesinden diğer 6 kişi bazı sebepler ile görme duyusunu kaybetmiştir. 

8 yıl yatılı okulda kaldı!

3 yaşında iken masadan düşmesi sonucunda gözlerini kaybeden şarkıcı, İstanbul İstinye körler okulunda 8 sene yatılı olarak öğrenim gördü. Sonra Büyükçekmece Lisesi’nde normal öğrenciler ile  okuyarak eğitimini tamamladı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan 1988’de mezun oldu.

Uçak kullandı ve paraşütle atladı!

 Daha sonra albüm yapmak isteyerek, bir albüm çalışması gerçekleştirdi fakat başarılı olamadı. Müziğe 4 yıl ara verdi. 4 sene sonra bir çıkış yaptı. Kahpe Bizans filminde rol aldı. Şevket Altuğ ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Unutma Beni dizisinde oynadı. Çocukken görme yeteneğini kaybeden Şentürk, daha sonraları başarılı bir ünlü olmayı başardı. Kör olması ile yıllar boyunca dalga geçmiş, göz ve görmek ile ilgili bir sürü espri yapmıştır. Kendisi ile barışıktır. Uçak kullandı, denize daldı ve paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

Metin Şentürk Guinness Rekorlar Kitabında!

Dünya Görme Engelliler araba ile hız rekorunu 315. km ile geçti. CPS ölçülen 303 km ile Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı. 

Milletvekilliğine adaylığını koydu!

52 yaşında iken Tansu Çiller zamanında DYP İstanbul milletvekilliğine adaylığını koymuştu fakat seçilemedi.

Fulya Kalkavan ile 2006 yılında evlenmişlerdi. 2012 senesinde ise eşi ona boşanma davası açtı. Fakat Nisan 2012’de eşi ile barışarak boşanmaktan vazgeçti. Sonra 2014’de çift yollarını ayırdı. 

Yer aldığı projeler

2013 Vay Başıma Gelenler - Sorgu Memuru

2010 Çocuklar Duymasın

2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Kendisi

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım 

2006 Yaprak Dökümü - Metin Bey

2005 Sonradan Görme - Levent

2004 Cennet Mahallesi - Kendisi

2002 Unutma Beni - Aliş

2002 Reyting Hamdi - Doktor Metin

2002 En Son Babalar Duyar - Kendisi

1999 Kahpe Bizans - Bizans Askeri

1994 Alem Buysa 

1993 Süper Baba 

Albümleri 

1987 Elimdeki Fotoğrafın

1991 Bırakma Beni

1992 Allah Biliyor

1993 Yaktın Beni

1995 Sana Aitim

1996 Son Nokta

1997 Dünya Güzeli

1999 Sahte Dünya

2000 Hazinem

2001 Yolun Yarısı

2002 Dönmem Gerek

2003 Kalpten Kalbe

2006 Masal

2008 Zamanda Yolculuk

2009 Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği

2012 Bana Sen Lazımsın




Son Güncelleme: 26.04.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
Metin şentürkSanatçışarkılar Bizi Söyler
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