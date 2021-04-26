Şarkılar Bizi Söyler Metin Şentürk kimdir, nereli? Metin Şentürk kaç yaşında, evli mi?

Usta sanatçı Metin Şentürk kim?
Konuk olduğu bir magazin programında hayatını anlatan Metin Şentürk’ün kim olduğu merak edildi. Programda yaşamı ile ilgili samimi söylemlerde bulunan Metin Şentürk, dikkatleri üzerine çekti.
Metin Şentürk kimdir?
16 Mayısıs 1966’da İstanbul Fatih’te doğmuştur. Kosova’dan göçerek İstanbul’a yerleşen, 7 çocuklu bir anne babanın evladıdır. Ailenin sonran ikinci çocuğudur. Annesinin adı Elmas’tır. Babası ve ailesinden diğer 6 kişi bazı sebepler ile görme duyusunu kaybetmiştir.
8 yıl yatılı okulda kaldı!
3 yaşında iken masadan düşmesi sonucunda gözlerini kaybeden şarkıcı, İstanbul İstinye körler okulunda 8 sene yatılı olarak öğrenim gördü. Sonra Büyükçekmece Lisesi’nde normal öğrenciler ile okuyarak eğitimini tamamladı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan 1988’de mezun oldu.
Uçak kullandı ve paraşütle atladı!
Daha sonra albüm yapmak isteyerek, bir albüm çalışması gerçekleştirdi fakat başarılı olamadı. Müziğe 4 yıl ara verdi. 4 sene sonra bir çıkış yaptı. Kahpe Bizans filminde rol aldı. Şevket Altuğ ile Kanal D ekranlarında yayınlanan Unutma Beni dizisinde oynadı. Çocukken görme yeteneğini kaybeden Şentürk, daha sonraları başarılı bir ünlü olmayı başardı. Kör olması ile yıllar boyunca dalga geçmiş, göz ve görmek ile ilgili bir sürü espri yapmıştır. Kendisi ile barışıktır. Uçak kullandı, denize daldı ve paraşütle uçuş gerçekleştirdi.
Metin Şentürk Guinness Rekorlar Kitabında!
Dünya Görme Engelliler araba ile hız rekorunu 315. km ile geçti. CPS ölçülen 303 km ile Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi başardı.
Milletvekilliğine adaylığını koydu!
52 yaşında iken Tansu Çiller zamanında DYP İstanbul milletvekilliğine adaylığını koymuştu fakat seçilemedi.
Fulya Kalkavan ile 2006 yılında evlenmişlerdi. 2012 senesinde ise eşi ona boşanma davası açtı. Fakat Nisan 2012’de eşi ile barışarak boşanmaktan vazgeçti. Sonra 2014’de çift yollarını ayırdı.
Yer aldığı projeler
2013 Vay Başıma Gelenler - Sorgu Memuru
2010 Çocuklar Duymasın
2010 Çok Güzel Hareketler Bunlar - Kendisi
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2006 Yaprak Dökümü - Metin Bey
2005 Sonradan Görme - Levent
2004 Cennet Mahallesi - Kendisi
2002 Unutma Beni - Aliş
2002 Reyting Hamdi - Doktor Metin
1999 Kahpe Bizans - Bizans Askeri
1994 Alem Buysa
1993 Süper Baba
Albümleri
1987 Elimdeki Fotoğrafın
1991 Bırakma Beni
1992 Allah Biliyor
1993 Yaktın Beni
1995 Sana Aitim
1996 Son Nokta
1997 Dünya Güzeli
1999 Sahte Dünya
2000 Hazinem
2001 Yolun Yarısı
2002 Dönmem Gerek
2003 Kalpten Kalbe
2006 Masal
2008 Zamanda Yolculuk
2009 Metin Şentürk ile Türk Sanat Müziği
2012 Bana Sen Lazımsın