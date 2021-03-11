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Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?

Türk Halk Müziği’nin tanınan isimlerinden Kubat’ın gerçek tam adı Ramazan Kubat’tır. “Halkalı Şeker” türküsü ile çıkardığı dönemde oldukça ün kazanan sanatçının 10’un üzerinde albümü vardır. Geçtiğimiz günlerde Şarkılar Bizi Söyler programına katılan Kubat’ın kim olduğu ve hayatı merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

11 Mart 2021 Perşembe 20:08
Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve Türk müziğinin önemli sanatçılarından biri olan Kubat hakkındaki bilgileri haberimizde topladık. 

 

Kubat kimdir? Gerçek adı nedir?

Soyadını sahne adı olarak kullanan Kubat’ın gerçek adı Ramazan Kubat’tır. 4 Ekim 1974 Anvers, Belçika’da dünyaya gelen ünlü sanatçı ayrıca söz yazarlığı da yapmaktadır. Ailesi doğduğu yıl Belçika’dan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine göçmüştür. Babasının Alevi, annesinin Sünni olduğu bir aileden gelmektedir. Ayrıca, Şemsettin Kubat ismindeki amcası da şairdir. 

5 yaşındayken babasının verdiği hediye olan curayla müziğe ilgi duymaya başlamıştır. Belçika’da bulunduğu zamanlarda kilise ayinlerinde ilahi okumuştur. Müzik hayatına Belçika’da başladığından dolayı kendisini doğu ile batı müziğinin birleştiricilerinden olarak görmektedir.

Kubat sahne adını kullanarak 1996 yılında ilk albümünü çıkarmıştır. 90’lı yıllardan bu yana Türkiye’de toplam 8 albüm çıkaran Kubat son albümü olan “İnce İnce”yi 2010 yılında çıkarmıştır. Özet şekilde anlatabileceğimiz bazı albümler şunlardır: 

2000: Arşiv; 1-2-3. Bu albümünde toplam 35 Anonim Türk halk şarkısını seslendirmiştir. Ün kazanmasında önemli bir rol oynayan bu albüm için geleneksel tarzlarda kliplerde yayınlamıştır. Albüme şarkıların hikayesini anlatan 80 sayfalık bir kitapçık konulmuştur. Bu kitapçık 8 dile çevrilmiştir. 

2003: Lokman. Türk halk müziğini rock, pop, caz ve klasik müzikle birleştiren Kubat 2002 yılında Türk müziği için yaptıklarını gösteren bir konser düzenledi. “Anadolu Güneşi” ismiyle düzenlenen bu konser İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda yer almıştır.

2005: Yare Doğru. Bu albümü diğer albümlerine göre daha muhafazakar bir yapıya sahip olmuştur. 

 

Kubat’ın albümleri

1996: Kubat

1997: Bugün

1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm

2000: Arşiv 1-2-3

2003: Lokman

2005: Yare Doğru

2008: Kubat 2008

2010: İnce İnce

2013: İyi Olacaksın

2016: Al Ömrümü

2018 Türküyüz

 

Kubat'ın çektiği klipler

“Esme Deli Rüzgâr”

“Kara Ağaç”

“Dermanımsın”

“İnce İnce”

“Halkalı Şeker”

“Türküyüz”

“Yar Yarası”

 

Kubat’ın katıldığı programlar

2014: Arkadaşım Hoşgeldin

2013: Güldür Güldür

2013: Leyla ile Mecnun

2006: Zağara Ve Diğerleri



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
KubatBelçika
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