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Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi? Kibariye gerçek adı nedir?

Kanal D’nin yeni eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Kibariye oldu. İzleyiciler Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, Kibariye kaç yaşında, gerçek adı ne gibi soruları araştırmaya başladı.

11 Mart 2021 Perşembe 20:06
Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi? Kibariye gerçek adı nedir?
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Kanal D ekranlarının yeni programı Şarkılar Bizi Söyler’in konuklarından biri de Kibariye oldu. Ünlü şarkıcının hayatı merak konusu oldu.

Kibariye kimdir?

10 Ağustos 1960 yılında Manisa’da dünyaya gelen Kibariye’nin gerçek adı Bahriye Tokmak’tır. Küçük bir köyde dünyaya gelen Kibariye yoksul bir ailede büyümüş ve bu nedenle eğitim alamamıştır. Kariyerinde ilk olarak Akhisar gazinolarında sahne alan Kibariye, 1974 yılında İzmir’de sahnelere çıkmak için yola çıkmıştır. Bir pavyonla anlaşan Kibariye’yi gören patronlar Kibariye’nin sesini dinlemeden fiziği nedeniyle işe almamıştır. İki yıl geçtikten sonra Çağlayan Saz’a giden Kibariye patronla anlaşmış ve sahneye çıkmaya başlamıştır.

1980 yılında İzmir Fuarına gelen tüm ünlü isimlerin dikkatini çeken Kibariye’nin ünlü bestekar Muzaffer Özpınar ile tanışmış ve hayatı bu şekilde değişmiştir. Ünlü besteci, İstanbul’da Stardust gazinosunda Kibariye’ye iş ayarlar ve Kibariye artık İstanbul sahnelerinde yer almaya başlar.

Kısa süre içerisinde İstanbul’da adını duyuran Kibariye medyanın da ilgisini çekmiştir. 1981 yılında TRT televizyonunda yılbaşı gecesi şarkı söyleyen Kibariye artık ekranlarda da yer almaya başlamıştır. Bir yıl sonra sinema filminde yer alan Kibariye ilerleyen yıllarda çok sayıda Show programına konuk olmuş, şarkıları ve sesiyle adını tüm Türkiye’ye duyurmuştur.

Kibariye tüm Türkiye tarafından bilinen biri haline gelmiş ve artık özel televizyon kanallarının da ilgisini çekmiştir. Show TV ekranlarında Darısı Başınıza adlı evlilik programını sunan Kibariye ardından çok sayıda programın sunuculuğunu da üstlenmiştir.

Kibariye’nin albümleri

Kimbilir (1981)

Aşkın Adresi (1982)

Gelin Ağıtı (1982)

İşte Kibariye (1983)

Hayat Merdiveni (1985)

Kibariye (1986)

Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)

Hançer (İyimserim) (1987)

Sevmenin Bedeli (1987)

Avustralya Konseri (1988)

Arabesk'in Sultanı (1989)

En Büyük Kibariye (1989)

Aşk Çemberi (1990)

Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)

Şarkılara Hayat Veren (1990)

Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)

Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)

Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)

İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)

Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)

Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)

Kül Kedisi (1995 - Tempa Müzik)

Kara Kışlar (1996 - Banko Müzik Yapım)

Bir Duygudur Kibariye (1998- Prestij Müzik)

Boyun Eğmem (2000 - Prestij Müzik)

Yeniden (2001 - Prestij Müzik)

Ben Ayakta Ağlarım (2003- DSM - Tek Müzik)

Gülümse Kaderine (2006 - Avrupa Müzik)

Koleksiyon: Bir Numara (2008)

Anlayamazsın (2008 - Avrupa Müzik)

4 Mevsim (2010 - Avrupa Müzik)

Gülü Soldurmam (2014 - Avrupa Müzik)



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Kibariyeşarkılar Bizi Söyler
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