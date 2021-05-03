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Şarkılar Bizi Söyler Kanal D canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle

Şarkılar Bizi Söyler her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler 10.yeni bölümüyle 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Keyifli anların yaşanacağı Şarkılar Bizi Söyler son bölüm tek parça izle ve Şarkılar Bizi Söyler konuklar kim merak ediliyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:06
Şarkılar Bizi Söyler Kanal D canlı izle – 3 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
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Kanal D ekranlarının yeni eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerden tam not aldı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin yer aldığı programda her hafta bir konsept belirleniyor ve bu konsept kapsamında şarkılar söyleniyor.

İlk 9 bölümüyle izleyicilerin çok beğendiği programın 8.bölüm konukları da merak ediliyordu. Her hafta Pazartesi günleri Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan programın yeni bölüm konukları açıklandı.

Şarkılar Bizi Söyler 10.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Şarkılar Bizi Söyler 10.bölüm konukları kim?

Şarkılar Bizi Söyler 10.bölümde Haluk Levent, Ceylan Ertem, Ender Balkır ve İsmail Altun konuk olacak. Programın bu bölümündeki konsept ise Neşet Ertaş türküleri olacak.

Neşet Ertaş’ın birbirinden değerleri parçalarının seslendirileceği Şarkılar Bizi Söyler 10.bölüm 3 Mayıs Pazartesi günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Şarkılar Bizi Söyler program her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta 3 Mayıs Pazartesi günü 10.yeni bölümüyle saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 03.05.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
şarkılar Bizi SöylerSibel CanKanal D
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