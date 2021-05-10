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Şarkılar Bizi Söyler Kanal D canlı izle – 10 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle

Şarkılar Bizi Söyler her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler 11.yeni bölümüyle 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Keyifli anların yaşanacağı Şarkılar Bizi Söyler son bölüm tek parça izle ve Şarkılar Bizi Söyler konuklar kim merak ediliyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:06
Şarkılar Bizi Söyler Kanal D canlı izle – 10 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
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Kanal D ekranlarının yeni eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler izleyicilerden tam not aldı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin yer aldığı programda her hafta bir konsept belirleniyor ve bu konsept kapsamında şarkılar söyleniyor.

İlk 10 bölümüyle izleyicilerin çok beğendiği programın 11.bölüm konukları da merak ediliyordu. Her hafta Pazartesi günleri Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan programın yeni bölüm konukları açıklandı.

Şarkılar Bizi Söyler 11.bölüm konukları kim?

Şarkılar Bizi Söyler 11.bölümde Ümit Besen, Haktan, Baha ve Ahmet Selçuk konuk olacak. Programın bu bölümündeki konsept ise Coşkun Sabah şarkıları olacak.

Coşkun Sabah’ın birbirinden değerleri parçalarının seslendirileceği Şarkılar Bizi Söyler 11.bölüm 10 Mayıs Pazartesi günü Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Şarkılar Bizi Söyler hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?

Şarkılar Bizi Söyler program her hafta Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Şarkılar Bizi Söyler bu hafta 10 Mayıs Pazartesi günü 11.yeni bölümüyle saat 20:00’de Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Şarkılar Bizi Söyler 11.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 10.05.2021 19:06
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DSibel Canşarkılar Bizi Söyler
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