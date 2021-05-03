Şarkılar Bizi Söyler İsmail Altunsaray kimdir, nereli? İsmail Altunsaray kaç yaşında, evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler adlı programa İsmail Altunsaray konuk oldu. Bozlak geleneğinin yeni temsilcisi olarak geçmektedir. Şarkılar Bizi Söyler Programında her hafta farklı sanatçılar performans sergilemektedir. Birbirinden değerli şarkılar ve türküler sanatçılar tarafından seslendirilmektedir. Bu haftanın diğer konuğu olan İsmail Altunsaray kim?
İsmail Altunsaray
İsmail Altunsaray 1980 senesinde Kırşehir ilinde gözlerini açtı. 12 yaşındayken bağlama çalmaya başladı. Üniversite eğitimini 1997 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler’de tamamladı.2003 senesinde TRT’nin İstanbul Radyosu’nda Türk Halk Muziği Birimi’nde akitli sanatçı olarak kabul edilmiştir. Bu yıllarda çeşitli programlara da katılmıştır.
Altunsaray, 2009 ve 2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde ''THM Repertuarı Öğretim Görevlisi olarak bir süre çalıştı. Anadolu müziğine bu sırada çok büyük bir destek çıktı. “Kalan Müzik” şemsiyesi altında 21 Eylül 2011 yılında “İncidir”adlı albümünü çıkarmıştır. Altunsaray 18 Mart 2011 tarihinde Azerbaycan Bakü’de düzenlenen Mugam Dünyası Festivalinde ülkemizi temsil etme başarısını göstermiştir.
Türk Halk Müziği’nin önemli sanatçısı İsmail Altunsaray, 2012 senesinden beri Songül Yılmaz’la evliliğini sürdürmektedir.