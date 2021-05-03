Şarkılar Bizi Söyler İsmail Altunsaray kimdir, nereli? İsmail Altunsaray kaç yaşında, evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler adlı programa İsmail Altunsaray konuk oldu. Bozlak geleneğinin yeni temsilcisi olarak geçmektedir. Şarkılar Bizi Söyler Programında her hafta farklı sanatçılar performans sergilemektedir. Birbirinden değerli şarkılar ve türküler sanatçılar tarafından seslendirilmektedir. Bu haftanın diğer konuğu olan İsmail Altunsaray kim?

İsmail Altunsaray

İsmail Altunsaray 1980 senesinde Kırşehir ilinde gözlerini açtı. 12 yaşındayken bağlama çalmaya başladı. Üniversite eğitimini 1997 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler’de tamamladı.2003 senesinde TRT’nin İstanbul Radyosu’nda Türk Halk Muziği Birimi’nde akitli sanatçı olarak kabul edilmiştir. Bu yıllarda çeşitli programlara da katılmıştır.

2005 senesinde Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı’nda lisansüstü eğitimini gerçekleştirdi . İTÜ Halk Bilimleri ve Sanatları Kulübü’nün 2006 senesinden itibaren düzenlediği “İTÜ Bağlama Günleri” etkinliğinde solo çalışmalarını sundu. 2008 senesinde düzenlenen 9. Uluslararası Sürmeli Festivali bünyesindeki ”Nida Tüfekçi Altın Bağlama Kültür Sanat Ödülleri” adını taşıyan organizasyonda Türk Halk Müziği İcracılık Dalı’nda Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu. Dünyaca ünlü sanatçılarla Türkiye dışında konserler düzenledi.

Altunsaray, 2009 ve 2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde ''THM Repertuarı Öğretim Görevlisi olarak bir süre çalıştı. Anadolu müziğine bu sırada çok büyük bir destek çıktı. “Kalan Müzik” şemsiyesi altında 21 Eylül 2011 yılında “İncidir”adlı albümünü çıkarmıştır. Altunsaray 18 Mart 2011 tarihinde Azerbaycan Bakü’de düzenlenen Mugam Dünyası Festivalinde ülkemizi temsil etme başarısını göstermiştir.

Türk Halk Müziği’nin önemli sanatçısı İsmail Altunsaray, 2012 senesinden beri Songül Yılmaz’la evliliğini sürdürmektedir.