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Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir, nereli? Haktan kaç yaşında, evli mi? Haktan gerçek adı nedir?

Arabeskin önde gelen isimlerinden Haktan Canevi kim? Hangi şarkıcının kardeşidir? Aile boyu müzisyen olmalarıyla tanınan ünlü şarkıcının memleketi neresidir? Hayranları tarafından merak edilen ''Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Haktan, evli mi?'' sorusunun yanıtını arıyor. Ünlü müzisyen hakkında tüm bilinmeyenler haberimizde..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:11
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir, nereli? Haktan kaç yaşında, evli mi? Haktan gerçek adı nedir?
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Kanal D'nin en çok sevilen programına konuk olan Haktan Canevi, arabeskin güçlü seslerinden biri olmasıyla tanınır. Ekranlara gelen sanatçı, hayranları tarafından da özel hayatı oldukça merak ediliyor. Bizde siz değerli okuyucularımıza Haktan Canevi hakkında bilinmeyenleri haberimizde derledik.

Ünlü müzisyen Niran Ünsal'ın kardeşidir. Aslen İzmir'lidir. Aile boyu müzisyen oldukları için çalışmalarıyla da büyük ses getirdi. Ailevi konularla son zamanlarda gündem olan sanatçı merak edilen isimlerden oldu. Sosyal medya üzerinden en çok araştırılan isimlerdendir. 

1973 İzmir'de dünyaya gözlerini açtı. Akrep burcudur. Annesi keman virtüözü, babası ise kanun sanatçısıdır. Aynı zamanda TRT sanatçılarıdır. Müziğe küçük yaşlarda olan ilgisinden ötürü babası Haktan'ın yeteneğini keşfeden ilk isim olmuştur. TRT çocuk korosuna girerek, ailesi ile birlikte profesyonel anlamda sahne almıştır. 

2006 senesinde ilk albümünü piyasaya sürmüştür. Ardından 2013 senesinde Müslüm Gürses anısına Baba Şarkılar adlı albümde Bir Mana Var'ı seslendirmiştir. 2014 senesinde ise Canevi'mden maxi single albümüyle bomba gibi müzik dünyasına düşmüştür. 

Geceler adlı performansıyla da dinleyenlerine keyifli dakikalar yaşatır. Nida Ünsal adında bir kız kardeşleri daha vardır. Kendine has yorumu ve ses tonunun özellikleriyle değişik tonlarda söyleme becerisiyle tanınan sanatçı nam salmıştır. 

2 yıl evli kalarak bir çocuğu vardır. Şu anda ise İlknur Canevi ile hayatını birleştirmiştir. 1.77 boy ve 78 kilosu vardır.

Haktan Canevi'nin şarkısını hemen dinle!




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:11
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Anahtar Kelimeler:
Haktan CaneviNiran ÜnsalMüzisyen
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