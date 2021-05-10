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Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin müzik programı Şarkılar Bizi Söyler de bu haftaki bölümünde sanatçı Haktan konuk olacak. Ünlü sanatçı Haktan, hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:38
Şarkılar Bizi Söyler Haktan kimdir? Haktan kaç yaşında, nereli?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, her pazartesi akşamı Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunumu ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Programın bu haftaki konuğu ünlü müzisyen Haktan oldu.

Haktan kimdir?

14 Kasım 1973 senesinde İzmir’de doğan Haktan, keman virtüözü ve TRT sanatçısı olan Nursal Ünsal Canevi ile kanun sanatçısı Ahmet Canevi’nin oğludur.

Küçük yaşlarda babasından aldığı gitar eğitimiyle müziğe başlayan Haktan, henüz 7 yaşında iken TRT Çocuk Korosu’na girmeyi başardı. 2006 senesinde  ‘Yorumlar’ adlı ilk albümünü çıkardı.

2013 senesinde usta sanatçı Müslüm Gürses’in anısına özel olarak hazırlanan ‘Baba Şarkılar’ albümünde ‘Bir Mana Var’ adlı şarkıyı seslendirdi. Daha sonrasında ‘Baba Şarkılar 2’ albümünde ‘Unuttum’ adlı şarkıyı okudu.




Son Güncelleme: 10.05.2021 22:38
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Anahtar Kelimeler:
Haktanşarkılar Bizi SöylerKanal D
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