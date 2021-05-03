Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun neden yok, geri gelecek mi? Şarkılar Bizi Söyler Hakan Altun ne zaman dönecek?

Yayınlandığı ilk bölümden itibareb fenomen programların başında gelen Şarkılar Bizi Söyler eğlence programı Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi haline geldi. Şarkılar Bizi Söyler programını izlemek isteyenler tv başına geçtiğinde ise şoke oldular. Hakan Altun yayınlanan son programda neden yok? Fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun programda fırtınalar estiriyordu. Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler'e ne zaman dönecek? İşte ayrıntılar.

Şarkılar Bizi Söyler programının önceki çekimlerinde aniden rahatsızlanan ve acil olarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Hakan Altun yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen sanatçının sağlık durumu ise her geöen gün daha iyiye gidiyor. Hastaneden taburcu edilen Hakan Altun sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı bile yayınladı.

Hakan Altun mesajında sevenlerine ve hayranların teşekkür etti. Programın yapımcısı Polat Yağcı ise Hakan Altun hakkında dikkat çekici şu bilgileri verdi. Polat Yağcı; " Hakan Altun'un Bodrum'da iki ay dinleneceğini ve bu sürede programın konuk oyuncularla çekilceğini ifade etti. Yeni yayın döneminde tekrardan Hakan Altun ile başlayacaklarının da ayrıca müjdesini verdi.