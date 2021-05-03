Şarkılar Bizi Söyler Ender Balkır kimdir, nereli? Ender Balkır kaç yaşında, evli mi?

Şarkılar Bizi Söyler programı Kanal D’de yayınlanmaktadır. 3 Mayıs Pazartesi günü programa Ender Balkır konuk olacak. Ender Balkır kim?

Ender Balkır

Ender Balkır 10 Şubat 1977 senesinde Tunceli’nin Mazgirt ilinde gözlerini açtı. Yaşadığı bölgenin tüm zenginliğinden faydalanmıştır. Üniversite eğitimini 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamıştır. Öğretmenlik yaptıktan sonra istifa ederek hayali olan müzik sektörüne giriş yapmıştır. 2007 senesinde Ezim Ezim isimli ilk albümünü çıkarmıştır. 2013 senesinde ise 2.albümü olan Ahir’i çıkarmıştır.

Hanımın Çiftliği,Dila Hanım,Öyle Bir Geçer Zaman Ki ,Poyraz Karayel, Ustura Kemal gibi programlarda türküler söyleyerek dikkatleri çekmiştir.

TRT Müzik kanalında müzik programı yapmıştır. Bu zamana kadar da birden fazla programa konuk olmuştur.

Ender Balkır’ın eserleri;

Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 2009

Yola Yoldaş Olanlar 2010

Ahir 2013

Beyaz Giyme 2017

Harput 2017

Hayal Perdesi 2018

Belkıs Akkale Ahde Vefa 2019

Benim İçin Söylenenler 2020

Neredesin Sen 2019

Ruhumda Sızı 2019

Yola Bakın Belki Gelen Babamdır 2019

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık 2020