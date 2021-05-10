Şarkılar Bizi Söyler Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarklılar Bizi Söyler programına bu hafta Coşkun Sabah konuk oldu. 80’li ve 90’lı senelerinde yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albüm ve hitlerle tanınan Coşkun Sabah sanat camiasının önemli isimlerinden biridir. Sevilen şarkıları ile seyirciler ile buluşan Coşkun Sabah’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Coşkun Sabah kimdir?

16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da doğan Coşkun Sabah, Süryani bir ailenin ikinci çocuğudur. Annesinin adı Roza babasının adı ise Tekin olan Coşkun Sabah, Gülben Ergen’in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah’ın kardeşi keman ve ud sanatçısı Bülent Sabah’ın ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçen Coşkun Sabah’ın çok sayıda bestesi bulunmaktadır. 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların başında büyük bir çıkış yakalayan Coşkun Sabah Tsm-Pop ve Fantezi müzik arasında Coşkun Sabah tarzı olarak adlandırmış olduğu tarzda müzik yapmıştır. Son yılların ud virtüözlerindendir. 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda okumaya başlayan Coşkun Sabah, 1970 yılında İcra Heyeti’ne girmiştir. 1970 yılında İstanbul radyosunda Klasik Koro’da ud çalmaya başlayan Sabah’ın 1979 yılında İcra Heyeti görevi son bulmuştur. 1976 yılında Devlet Türk Müziği Korosu’nda ud sanatçısı olarak çalışmaya başlayan Coşkun Sabah, Bülent Ersoy ile konservatuvardan sınıf arkadaşıdır. 1978’de bestelemiş olduğu ‘Baharı Bekleyen Kumrular Gibi’yi 45’lik yaptı, büyük ilgi gördü ve yılın şarkısı olurken Coşkun Sabah da yılın bestecisi oldu. Arkasından ‘İşte Bizim Hikayemiz’ çıktı. Çıkardığı şarkıları bu kadar büyük ilgi görünce şarkıcı olmaya, kendi şarkılarını kendi söylemeye karar vermiştir.

Ud sanatçısı olarak tanınan Coşkun Sabah’a teklifler gelmeye başladı. Maddi sebeplerden dolayı gazinolardan gelen teklifleri kabul eden Coşkun Sabah, Devlet Türk Müziği Korosu’ndaki görevinden istifa etmiştir. Tek başına sahne yapmaya başlamasıyla, gelen albüm tekliflerini de değerlendiren ve 1981 yılında “Aşk Kitabı” adlı ilk solo albümünü çıkaran Coşkun Sabah, saha sonra “Bir Pazar Günü”, “Son Buluşmamız”, “Hatıram Olsun” albümleriyle de çıkışını devam ettirmiştir. 1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 1990 yılı itibarıyla Türkiye'de tüm zamanların en çok satan çalışması olmuştur. Seksen kadar bestesi olan Coşkun Sabah’ın en az yirmi tanesi birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda Ahmet Selçuk İlhan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olan Coşkun Sabah yirmi bestesini de kendi sözleri ile yazmıştır. 1997 yılında eski manken 1995 Türkiye 2. Güzeli Ceyda Okay ile evlenen Coşkun Sabah’ın bu evlilikten Roza ve Helen isminde iki kızı olmuştur. Coşkun Sabah, 2017 yılında Ceyda Okay ile boşanmıştır.

Coşkun Sabah'ın CS (Coşkun Sabah) Sinemaları, Coşkun Sabah Ses Kayıt Stüdyosu, Coşkun Sabah Saç Ekim Merkezi ile de müzikal çalışmalarının yanı sıra ticari faaliyetlerinde de bulunmaktadır.