Şarkılar Bizi Söyler Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarklılar Bizi Söyler programına bu hafta Coşkun Sabah konuk oldu. 80’li ve 90’lı senelerinde yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albüm ve hitlerle tanınan Coşkun Sabah sanat camiasının önemli isimlerinden biridir. Sevilen şarkıları ile seyirciler ile buluşan Coşkun Sabah’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.
Coşkun Sabah kimdir?
Ud sanatçısı olarak tanınan Coşkun Sabah’a teklifler gelmeye başladı. Maddi sebeplerden dolayı gazinolardan gelen teklifleri kabul eden Coşkun Sabah, Devlet Türk Müziği Korosu’ndaki görevinden istifa etmiştir. Tek başına sahne yapmaya başlamasıyla, gelen albüm tekliflerini de değerlendiren ve 1981 yılında “Aşk Kitabı” adlı ilk solo albümünü çıkaran Coşkun Sabah, saha sonra “Bir Pazar Günü”, “Son Buluşmamız”, “Hatıram Olsun” albümleriyle de çıkışını devam ettirmiştir. 1990 yılında piyasaya çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü 1990 yılı itibarıyla Türkiye'de tüm zamanların en çok satan çalışması olmuştur. Seksen kadar bestesi olan Coşkun Sabah’ın en az yirmi tanesi birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda Ahmet Selçuk İlhan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olan Coşkun Sabah yirmi bestesini de kendi sözleri ile yazmıştır. 1997 yılında eski manken 1995 Türkiye 2. Güzeli Ceyda Okay ile evlenen Coşkun Sabah’ın bu evlilikten Roza ve Helen isminde iki kızı olmuştur. Coşkun Sabah, 2017 yılında Ceyda Okay ile boşanmıştır.
Coşkun Sabah'ın CS (Coşkun Sabah) Sinemaları, Coşkun Sabah Ses Kayıt Stüdyosu, Coşkun Sabah Saç Ekim Merkezi ile de müzikal çalışmalarının yanı sıra ticari faaliyetlerinde de bulunmaktadır.