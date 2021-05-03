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Şarkılar Bizi Söyler Ceylan Ertem kimdir, nereli? Ceylan Ertem kaç yaşında, evli mi?

Ünlü şarkısı Ceylan Ertem sesi ve başarıları ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Yeni tanıtımlar doğrultusun da Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu akşamki konuğu Ceylan Ertem oldu. İzleyicilerin merak ettiği isim hakkında araştırmalar yapıldı. İşte Ceylan Ertem hakkında merak edilenler

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:32
Şarkılar Bizi Söyler Ceylan Ertem kimdir, nereli? Ceylan Ertem kaç yaşında, evli mi?
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Kanal D ekranlarında Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici sunumu ile izleyicilerle buluşan program her hafta farklı isimleri konuk alıyor. Bu haftaki tanıtımlarda görülen isim ise Ceylan Ertem oldu. Fragmanlardan sonra Ceylan Ertem hakkında araştırmalar yapılmaya başladı. Birçok şarkısı ve albümleriyle tanılan Ertem sesi ile herkesi kendine hayran bırakmayı başaran sanatçılardan oldu.

Ceylan Ertem kimdir?

Müzik hayatının sevilen şarkıcısı Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 yılında Adapazarı’nda gözlerini dünyaya açtı. Küçük yaşlarda başlayan müzik sevdasını 1992 yılında Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosuna katılarak taçlandırdı. Müzik hayatına ilk olarak gitar çalmaya başladı. Söz yazma konusunda başarısı olduğu gibi şarkı söylemeyi de çok seviyor. Müzik hayatına eğitim alarak devam etmek isteyen Ertem 1999 yılında İstanbul’a taşındı. Akademi İstanbul’da 1 müzikal şarkıcılığı eğitimini aldı.

Müzik hayatına eğitimlerle devam eden Ertem 2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne giderek Batı Müziği dalında 2 yılı aşkın süre eğitim gördü. 2004 yılında ise Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi’nde Duysal Sanatlar branşında müzikoloji eğitimi aldı. Hayatını müziğe adayan ve bu mecrada yükselmek isteyen Ertem başarılarını eğitim alarak yükseltti.

İlk müzik gurubunu 2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte kuran Ertem, gurubun adını ‘Anima’ olarak belirledi. Verilen emekler doğrulusunda 2006 yılında gurubu Anima ile birlikte albüm çıkardı. Çıkan albüm üzerine birçok şehirde konserler verilmeye başlandı. Bütün güzel gelişmelere rağmen 2007 yılında grup Anima dağıldı.

Müzik üzerine gösterdiği bütün başarılar sonrası 2008 yılında radyo programı yapmaya başladı. Uzun soluklu devam eden program 26 hafta dinleyicilerle buluştu. Radyo programı sonrası tekrar müzik hayatına dönüş yaparak 2010 yılında ilk solo albümü olan ‘Soluk’ yayınlandı. Bu albüm üzerine Ceylan Ertem adını duyurmaya başlayarak ilgileri üzerine çekti. 2010 yılının Şubat ayında Fransız altenatif gruplarından United Fools ile konser için, misafir sanatçı olmak üzere Fransa’ya davet edildi.

Fransa da sahneye çıkmasının ardından Ertem’e yurt dışından büyük sevgiler verildi. 2010 yılının ilk aylarından başlayarak 1 ay boyunca Ertem ve Hollandalı Barana grubu ile tuneler düzenlendi.

Asıl Ceylan Ertem ‘in tanınması ise 2012 yılında ‘Ütopyalar Güzeldir’ isimli albümünün çıkması ile gerçekleşti. Albümün içerisinde bulunan Kör Heves, El Adamı, Zalim, Hayır şarkılarını seslendirerek yoğun ilgi gördü. Ertem günümüzde şarkı çalışmaları ile hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Pandemi öncesi verdiği konserleri ile sevenleriyle buluşan Ertem’in kısa süre sonra konserler vermesi bekleniyor.

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:32
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Anahtar Kelimeler:
Ceylan ErtemMüzikProgramKanalD
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