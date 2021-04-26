Şarkılar Bizi Söyler Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, evli mi?

Cengiz Kurtoğlu kimdir?
5 Mayısıs 1959 tarihinde Artvin’in, Arhavi ilçesine doğan Cengiz Kurtoğlu öğrenim hayatını Artvin’de tamamlamıştır. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Cengiz Kurtoğlu, Arhavi’de “Ciha Dağı Efsanesi” isimli orkestra kurup müzik hayatına giriş yapmıştır. Askerliğini Ankara’da yapan Cengiz Kurtoğlu daha sonra İstanbul’a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçısı olan Şahin Özer’e göndermiştir. 1984 yılında ilk “Sen Sözden Anlamaz Mısın” isimli albümü çıkan Cengiz Kurtoğlu’nun Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında isimli şarkıları vardır. Evli olan Cengiz Kurtoğlu’nun Orçun Bora, Aylin ve Aydın isimlerinde 3 çocuk babasıdır.
Cengiz Kurtoğlu’nun çıkardığı albümler
- Usta Çırak
- Saklı Düşler
- Sessizce
- Erkan Ocaklı Türküleriyle
- Canın Sağolsun
- Ayrılık Saati
- Sensiz Olmuyor
- 18 Yorgun Yıllarım
- Sindomax
- Yalancı Bahar
- Sözlerim Sevenlere
- Hiç Aklıma Gelmemişti
- Gözü Yaşlı Yaşanmıyor
- Unutulmayanlar 2
- Hain Geceler
- Unutulmayanlar/Unutulan
- Seviyorum
- Seven Benim
- Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri
- Sensiz Kutladım
- Dostlar Tavenası 3
- Gözlerin
- Aşkımız İçin
- Dostlar Tavenası 2
- Hayatımı Yaşıyorum
- Salimin Tavenasında Krallar Elele
- Dostlar Tavenası
- Bizim Şarkımız
- "Şampiyonluk Gecemiz (albüm) " en büyük cimbom"
- Yıllarım
- Unutulan
- Sen Sözden Anlamaz Mısın?