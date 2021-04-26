İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Şarkılar Bizi Söyler Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının 22 Nisan günü yayınlanan bölümünde Cengiz Kurtoğlu konuk oldu. Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Cengiz Kurtoğlu’nun hayatı merak edildi. Peki Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, evli mi? detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:25
Şarkılar Bizi Söyler Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, evli mi?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının 22 Nisan günü yayınlanan bölümünde Cengiz Kurtoğlu konuk oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programına katılan Cengiz Kurtoğlu’nun kim olduğu merak edildi. 

Cengiz Kurtoğlu kimdir?

5 Mayısıs 1959 tarihinde Artvin’in, Arhavi ilçesine doğan Cengiz Kurtoğlu öğrenim hayatını Artvin’de tamamlamıştır. Memleketinde bulunan çay fabrikasında memur olarak çalışmaya başlayan Cengiz Kurtoğlu, Arhavi’de “Ciha Dağı Efsanesi” isimli orkestra kurup müzik hayatına giriş yapmıştır. Askerliğini Ankara’da yapan Cengiz Kurtoğlu daha sonra İstanbul’a gelerek ilk kaydını dönemin ünlü plakçısı olan Şahin Özer’e göndermiştir. 1984 yılında ilk “Sen Sözden Anlamaz Mısın” isimli albümü çıkan Cengiz Kurtoğlu’nun Unutulan, Gelin Etmişler, Gelin Olmuş Gidiyorsun, Okul Yılları, Resmini Öptüm de Yattım, Bizim Şarkımız, Küllenen Aşk, Kabul Edemem, Gece Olunca, Yıllarım, Liselim, Duvardaki Resim, Daha Yokluğunun İlk Akşamında isimli şarkıları vardır. Evli olan Cengiz Kurtoğlu’nun Orçun Bora, Aylin ve Aydın isimlerinde 3 çocuk babasıdır. 

Cengiz Kurtoğlu’nun çıkardığı albümler

  • Usta Çırak 
  • Saklı Düşler 
  • Sessizce 
  • Erkan Ocaklı Türküleriyle 
  • Canın Sağolsun 
  • Ayrılık Saati 
  • Sensiz Olmuyor 
  • 18 Yorgun Yıllarım 
  • Sindomax
  • Yalancı Bahar 
  • Sözlerim Sevenlere 
  • Hiç Aklıma Gelmemişti 
  • Gözü Yaşlı Yaşanmıyor
  • Unutulmayanlar 2 
  • Hain Geceler 
  • Unutulmayanlar/Unutulan 
  • Seviyorum 
  • Seven Benim 
  • Cengiz Kurtoğlu 93 Konseri 
  • Sensiz Kutladım 
  • Dostlar Tavenası 3
  • Gözlerin 
  • Aşkımız İçin 
  • Dostlar Tavenası 2 
  • Hayatımı Yaşıyorum 
  • Salimin Tavenasında Krallar Elele 
  • Dostlar Tavenası 
  • Bizim Şarkımız 
  • "Şampiyonluk Gecemiz (albüm) " en büyük cimbom" 
  • Yıllarım 
  • Unutulan 
  • Sen Sözden Anlamaz Mısın?



Son Güncelleme: 26.04.2021 20:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Kurtoğluşarkılar Bizi Söyler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle 26 Nisan
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle 26 Nisan
Yasak Elma Cansu öldü mü? Nilperi Şahinkaya Yasak Elmadan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Yasak Elma Cansu öldü mü? Nilperi Şahinkaya Yasak Elmadan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Maraşlı Behiye kimdir? Gerçek adı nedir? Türkü Su Demirel hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı Behiye kimdir? Gerçek adı nedir? Türkü Su Demirel hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Çukurda yeni bölümde kimler ölüyor? Çukur Emmi öldü mü, diziden çıkacak mı? Çukur Maskeli öldü mü?
Çukurda yeni bölümde kimler ölüyor? Çukur Emmi öldü mü, diziden çıkacak mı? Çukur Maskeli öldü mü?
Sefirin Kızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Sefirin Kızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Emanet 167. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 27 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Emanet 167. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 27 Nisan 2021 Salı Kanal 7

Popüler Haberler

Metin Şentürk gözleri neden kör oldu? Metin Şentürk kaç senedir görmüyor?
Şarkılar Bizi Söyler Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli? Cengiz Kurtoğlu kaç yaşında, evli mi?
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler canlı izle 26 Nisan
Çukur dizisi Yasmin kimdir? Gamze Doğanoğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Yasak Elma Cansu öldü mü? Nilperi Şahinkaya Yasak Elmadan ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Yasak Elma Çağatay kimdir? Berk Oktay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik nereli, yaşı kaç?
Maraşlı Behiye kimdir? Gerçek adı nedir? Türkü Su Demirel hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kardeşlerim dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 sgk emeklilik maaşı hesaplama yöntemleri
Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncuları
Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Gerçek adı ne? Aytek Şayan oynadığı diziler
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Gerçek adı ne? Rojda Demirer oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici yer aldığı dizi ve film yapımları
Maraşlı dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Saygın Soysal biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.