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Şarkılar Bizi Söyler bugün yayınlanacak mı, var mı? 18 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler final mi yapıyor?

Kanal D'nin yayın hayatına yeni başlayan eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler ilk üç bölümü ile izleyicilerden tam puan aldı. Sunucu koltuğunda iki başarılı şarkıcı Sibel Can ve Hakan Altun'un yanı sıra klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin bulunduğu program yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

18 Mart 2021 Perşembe 15:43
Şarkılar Bizi Söyler bugün yayınlanacak mı, var mı? 18 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler final mi yapıyor?
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Şarkılar bizi söyler yayınlandığı 3 bölü ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Hem konukları ile hem de farklı konsepti ile beğeni toplayan yarışma bugün yani 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak mı diye merak edilmeye başlandı.

Şarkılar Bizi Söyler programının yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı üstlenirken yürütücü yapımcılığını ise Hülya Sepken üstleniyor. Programın sunuculuğunu ise alanlarında usta 3 büyük isim yapıyor. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu yaptığı program her hafta renkli konukları ile izleyenlerin kulağının pasını alıyor. Programın ilk bölümünde Türk müziğinin vazgeçilmezi olan Müslüm Gürses’in, ikinci bölümde Türk müziğinin babası olan Orhan Gencebay’ın, üçüncü bölümde ise minik serçe Sezen Aksu’nun şarkıları seslendirildi. Yeni bölümde ise sevilen sanatçı Ferdi Tayfur’un şarkıları seslendirilecek. Bu haftanın konukları ise izleyiciye müzik ziyafeti yaşatacak.

Program final mi yapacak?

İlk bölümü ile Total’de 16. sırada, AB’de 12. sırada, ABC1’de ise 11. sırada olan program son haftalarda gitgide düşüş yaşadı. Reytinglerde ilk onda yer alamayan program farklı günlerde de yayınlansa istenilen tepkiyi alamadı. Lakin programın final olup olmayacağı ile alakalı bir bilgi edinilmedi.




Son Güncelleme: 18.03.2021 15:43
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Anahtar Kelimeler:
KanalDşarkılarbizisöylerSibelcanHüsnüşenlendiriciHakanaltun
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