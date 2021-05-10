Şarkılar Bizi Söyler Baha kimdir, nereli? Baha kaç yaşında, evli mi? Baha gerçek adı nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarklılar Bizi Söyler programına bu hafta Baha konuk olacak. Şarkılar Bizi Söyler programında şarkılar söyleyecek olan Baha’nın kim olduğu ve nereli olduğu araştırılmaya başlandı. 1969 yılında doğan Baha’nın çocukluk ve okul yılları Ankara’da geçmiştir, aslen Kayseri Bünyanlıdır. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Fakültesi’nden mezun olan Baha Albüm çıkarana kadar kafe-bar işletmeciliği yapmış ve yurdun değişik yerlerinde çok değerli müzisyenlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda besteci olan Baha’nın birçok şarkısı diğer sanatçılar tarafında seslendirilmiş ve Kadife sesli sanatçı olarak gönüllere taht kuran ve romantik prens olarak anılmıştır. 199 yılında Aşkın Tebessümü isimli ilk albümünü çıkaran Baha, yakaladığı büyük çıkış sayesinde birçok ödül sahibi olmuştur. Baha’da yılın sanatçısı ödülünü almıştır. 2000 yılında Aşk Olmazsa isimli 2.albümünü çıkaran Baha bu albümünde makamsal ögeler içeren Canım Sevgilim isimli şarkısı ile kitlesini büyütmüştür. 2003 yılında “Aşk Acısı” isimli üçüncü albümünü çıkararak Baha kendi tanımıyla üçlemesini tamamlamıştır. 2003 yazında “Aşkın Tebessümü”, “Aşk Olmazsa” ve “Aşk Acısı Konserleri” adı altında Türkiye ve Avrupa tunesi gerçekleştirmiştir.

Baha’nın çıkardığı albümler;

Aşkın Tebessümü

Aşk Olmazsa

Aşk Acısı

Aşk Rüzgarı

Aşk Yemini

Firari Aşk

Aşkı Duymak İstediğin Her Zaman

Aşk Baha’ne