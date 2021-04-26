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Şarkılar Bizi Söyler Arif Susam kimdir, nereli? Arif Susam kaç yaşında, evli mi?

Şarkılar bizi söyler müzik programının orkestra piyanisti Arif Susam kim olduğu izleyici tarafından merak ediliyordu. Bu haberimizde Şarkılar Bizi Söyler Arif Susam kimdir, nereli? Arif Susam kaç yaşında, evli mi? sorularına yanıt verdik…

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:29
Şarkılar Bizi Söyler Arif Susam kimdir, nereli? Arif Susam kaç yaşında, evli mi?
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Her Perşembe akşamı Kanal D’ de ekranları süsleyerek bir müzik şöleni yaşatan şarkılar bizi söyler programı izleyiciye çok keyifli anlar yaşatmaktadır. Programın sunuculuğunu Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici yaparak her hafta farklı usta konukları ağırlamaktadırlar.

Programda öne çıkan ve izleyici merak ettiren bir isimde arif susam oldu. Arif Susam programın orkestrasında yer alan piyanisttir.

Arif Susam kimdir ?

1956 yılında dünyaya gelen arif susam. Memleketi Elazığlıdır. Çocukluğundan beri müzikle iç içe olan arif susam İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak 8 yıl eğitim görerek tamamlamıştır. Piano, sibemol klanet, alto saksafon, tenor saksafon birçok enstrüman kullanmaktadır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlü tavena müziği şarkıcısıdır. 1984 yılında çıkarmış olduğu “Efsane Aşk” albümü ile tanınmıştır.  Bunun yanı sıra 15 albümü daha bulunmaktadır. Ayrıca usta sanatçı 4 sinema ve video filminde başrolü üstlenmiştir.

1982 yılında Tarabya”da Köşem “Restaurant”da  pianosuyla bu mesleğe adım atmıştır. Ve halen 14 yıl olmasına rağmen devem etmektedir. 5 yıldır Kumkapı Kordon Restaurant’ta sahne almaktadır. Günümüz de Kumkapı Kordon’da sahne almaya devem ediyordur.

1980 yılında gerçekleştirdiği bir evlilikten 2 erkek çocuğuna sahiptir.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
ArifsusamşarkılarbizisöylerMüzikPiyanistSibelcanHakanlaltunHüsnüşenlendirici
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