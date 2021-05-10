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Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Konuk sanatçı Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarının pazar akşamı sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Ahmet Selçuk İlkan oldu. Yılların efsane şarkıcılarından biri olan İlkan kimdir? Bu zamana kadar önemli işlerde isminden oldukça söz ettiren İlkan aslen nerelidir? Hayranları tarafından İlkan'ın merak edilen hayatını sizler için haberimizde derledik. Hakkında bilinmeyen her şey burada!

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:13
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Konuk sanatçı Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
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Kanal D'nin pazar akşamı sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konuğu Ahmet Selçuk İlkan oldu. İlkan uzun bir aradan sonra ekranlara çıktı, hayranları ekran başında bu anları keyifle izledi. İzleyenler tarafından İlkan'ın merak edilen hayatını haberimizde siz kıymetli okuyucularımız için derledik..

Birçok şarkıda imzası olan İlkan, şair ve söz yazarı olmasıyla tanınır. 1000 üzeri eseriyle müzik camiasına damga vuran sayılı sanatçılardan biridir. 

1955 Adana'da dünyaya gözlerini açtı. İlk şiirlerini lise yıllarında yazdı ve Berlin Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık eğitimini kazandı. Hayat Dergisi'nin yayınladığı şiir yarışmasında, ''Hatırlar Mısın?'' aşk şiiri ile birinci oldu. 

1976'da Mimarlık bölümünü bırakarak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girerek, söz yazarlığına başladı. 

İsminin baş harflerinden oluşarak Asi diye kendini adlandıran şair, yalnızların ve ayrılıların temsilcisi olarak adadı. Birçok kitap, söz yazarak çeşitli televizyon programlarının sunucusu oldu. Konserler verdi. Filmlerde oynamıştır. Birbirinden çok albümü vardır. 

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:13
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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Selçuk Ilkanşarkılar Bizi SöylerKanal DMüzisyen
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