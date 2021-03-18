Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?

Kanal D ekranlarının yeni programı Şarkılar Bizi Söyler’in konuklarından biri de Ahmet Selçuk İlkan oldu. Söz yazaro ve besteci olan Ahmet Selçuk İlkan merak konusu oldu.

Ahmet Selçuk İlkan kimdir?

1955 yılında Adana’da dünyaya gelen Ahmet Selçuk İlkan, 1973 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde üniversite eğitimi almıştır. Mimarlık eğitimi alan ve eğitimi sırasında da sanatsal çalışmalarına devam eden İlkan, 1975 yılında Hayat dergisinde düzenlenen Aşk konulu yarışmada Hatırlar mısın adlı şiiriyle birinci olarak adını duyurdu.

1976 yılında Mimarlık eğitimi yarıda bıraktıktan sonra ülkeye dönüş yapan İlkan, 2 yıl sonra profesyonel söz yazarı olarak sektöre giriş yapmıştır. İlkan’ın yazdığı sözler dönemin en popüler isimleri tarafından seslendirildi.

Bugüne kadar binin üzerinden eser yazan İlkan, söz yazarlığının yanı sıra Türk müzik sektöründe ilk melodi şiir akımını başlatmıştır. Usta yazar 1991 yılında ise ilk şiir klibini çekti ve toplamda 8 adet şiir albümünü hazırladı. Ahmet Selçuk İlkan’ın eserlerinin tamamı ise şu şekilde;

Mum Işığında (Ayten) 1982

Şiir Gözlüm (Fahriye Abla) 1984

Bak Bir Erkek Ağlıyor 1986

Bir Beyaz Karanfil 1988

O Adam Benim 1990

Seni Arıyorum 1992

Şairler Ağlamaz 1997

Ayrılıkların Şairi (Asi Bir Tutku) 2000

Son Romantik 2002