Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm Kanal D canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni show programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunumuyla her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan programın her bölümü müzik keyfi sunuyor.

Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanıyor?

Şarkılar Bizi Söyler 5.bölüm konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu akşam yayınlanacak 5.bölümünde sanat güneşimiz Zeki Müren’in şarkıları söylenecek. Programa komedyen Cem Yılmaz ve usta oyuncu Zafer Algöz konuk olarak katılacak.

