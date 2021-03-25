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Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm Kanal D canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle

Şarkılar Bizi Söyler 5.yeni bölümüyle 25 Mart 2021 Perşembe günü izleyici karısına çıkıyor. İzleyiciler Kanal D Şarkılar Bizi Söyler tek parça son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

25 Mart 2021 Perşembe 18:31
Şarkılar Bizi Söyler 5. bölüm Kanal D canlı izle - 25 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
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Kanal D ekranlarının yeni show programı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunumuyla her Perşembe Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan programın her bölümü müzik keyfi sunuyor.

Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanıyor?

Kanal D’nin yeni programı Şarkılar Bizi Söyler Sibel Can ve Hakan Altun şarkıları ve ünlü klanetçi Hüsnü Şenlendirici’nin özel gösteriyle her Perşembe 20:00’de ekranlara geliyor.

Şarkılar Bizi Söyler 5.bölüm konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in bu akşam yayınlanacak 5.bölümünde sanat güneşimiz Zeki Müren’in şarkıları söylenecek. Programa komedyen Cem Yılmaz ve usta oyuncu Zafer Algöz konuk olarak katılacak.

Şarkılar Bizi Söyler 5.bölüm izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 25.03.2021 18:31
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şarkılar Bizi SöylerKana DSibel CanHakan Altun
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