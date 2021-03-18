Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle

Kanal D’nin yeni Show programı Şarkılar Bizi Söyler 4.bölümüyle ekranlara geliyor. İlk üç bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan şarkı programı 4.bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarından yayınlanacak.
Şarkılar Bizi Söyler 4.bölüm fragmanı yayınlandı
Şarkılar Bizi Söyler
Fantezi müziğin iki önemli ismi Hakan Altun ve Sibel Can’ın sunuculuğunu üstlendiği program her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında saat 20:00’de izleyiciyle buluşuyor. Programın yapımcılığını Poll Production üstleniyor. Programa her hafta Türk müzik dünyasının en sevilen isimleri konuk ediliyor.
Şarkılar Bizi Söyler 4.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.
Son Güncelleme: 18.03.2021 18:03