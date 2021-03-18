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Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle

Şarkılar Bizi Söyler 4.bölümüyle merakla bekleniyor. İzleyiciler 18 Mart Perşembe Kanal D Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm tek parça canlı izleme ekranını araştırıyor.

18 Mart 2021 Perşembe 18:03
Şarkılar Bizi Söyler 4. bölüm Kanal D canlı izle - 18 Mart 2021 Perşembe tek parça Şarkılar Bizi Söyler yeni son bölüm izle
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Kanal D’nin yeni Show programı Şarkılar Bizi Söyler 4.bölümüyle ekranlara geliyor. İlk üç bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan şarkı programı 4.bölümüyle 18 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

Şarkılar Bizi Söyler 4.bölüm fragmanı yayınlandı

Her hafta Perşembe akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen programa usta isimler konuk oluyor. Programın bu haftaki konukları arasında Tuğçe Tayfur, Serkan Kaya, Ahmet Selçuk İlkan, Taksim Trio ve Serdar Ortaç gibi müzik dünyasının önemli sesleri yer alıyor.

Şarkılar Bizi Söyler

Fantezi müziğin iki önemli ismi Hakan Altun ve Sibel Can’ın sunuculuğunu üstlendiği program her hafta Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında saat 20:00’de izleyiciyle buluşuyor. Programın yapımcılığını Poll Production üstleniyor. Programa her hafta Türk müzik dünyasının en sevilen isimleri konuk ediliyor.

Şarkılar Bizi Söyler 4.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 18.03.2021 18:03
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şarkılar Bizi SöylerKanal D4.bölümCanlı İzle
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